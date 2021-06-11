Аукцион проходил в 2 этапа. Первым лотом был участок размером 10,7 гектара, а вторым – участок размером 0,9 гектара.

К теме Во Львове продали исправительную колонию за более 407 миллионов гривен: кому она теперь принадлежит

SoftServe стал владельцем бывшей исправительной колонии

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что компания SoftServe официально стала владельцем территории бывшей исправительной колонии на Хуторовке.

Это одна из лучших новостей, которые мы получили на этой неделе. Все волновались, ведь на аукционе соревновались строительные компании. Но я рад, что именно эта компания подала лучшее ценовое предложение,

– отметил мэр.

По словам мэра, SoftServe хочет обустроить здесь новое пространство – школу, садик, спортивную инфраструктуру и офисный центр. Строительство начнется после проведения международного архитектурного конкурса.

"Эта территория получит новую форму, которая будет давать новое содержание для этого района и всего города", – подытожил городской голова.

Коротко о продаже Львовской исправительной колонии №48