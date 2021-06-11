Это одна из лучших новостей, – Садовый о покупке бывшей колонии компанией SoftServe

Во Львове недавно продали бывшую исправительную колонию №48 на Хуторовке. Компания SoftServe купила 10,7 гектара ее территории за более 377 миллионов гривен.
Аукцион проходил в 2 этапа. Первым лотом был участок размером 10,7 гектара, а вторым – участок размером 0,9 гектара.
К теме Во Львове продали исправительную колонию за более 407 миллионов гривен: кому она теперь принадлежит
SoftServe стал владельцем бывшей исправительной колонии
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что компания SoftServe официально стала владельцем территории бывшей исправительной колонии на Хуторовке.
Это одна из лучших новостей, которые мы получили на этой неделе. Все волновались, ведь на аукционе соревновались строительные компании. Но я рад, что именно эта компания подала лучшее ценовое предложение,
– отметил мэр.
По словам мэра, SoftServe хочет обустроить здесь новое пространство – школу, садик, спортивную инфраструктуру и офисный центр. Строительство начнется после проведения международного архитектурного конкурса.
"Эта территория получит новую форму, которая будет давать новое содержание для этого района и всего города", – подытожил городской голова.
Коротко о продаже Львовской исправительной колонии №48
- На аукцион 7 мая выставили около сотни объектов недвижимости бывшей исправительной колонии №48, размещенных на участке площадью 10,7 гектара.
- Стартовая цена лота составляла более 132,5 миллиона гривен. Однако эту территорию продали за 377,5 миллионов гривен.
- Лучшее предложение подало ООО "Девелопмент инжиниринг сервис".
- Вторым лотом были 3 помещения площадью 0,9 гектара. Стартовая цена составляла 3,5 миллиона гривен.
- Этот лот приобрело ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 миллионов гривен.
- Так, Минюст продал Львовскую исправительную колонию №48 втрое дороже, чем планировал.
- Эта тюрьма стала первой в Украине, которую передали в частную собственность.
- Мэр Львова Андрей Садовый предупредил покупателей о планах города по ее территории.