На территории одного из предприятий Львовщины 8 февраля произошло смертельное ДТП – грузовик MAN сбил 61-летнего мужчину. Несмотря на усилия медиков он умер в больнице.

Авария произошла около 10: 40 в селе Каменное. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Как произошла авария

Около 10:40 на территории одного из предприятий в селе Каменное водитель грузового автомобиля MAN, 52-летний житель Самборского района, сбил мужчину.

В результате ДТП 61-летний житель Дублян получил тяжелые травмы.

Медики отвезли его в больницу.

Однако несмотря на усилия врачей мужчина умер в медучреждении.



Авария произошла около 10: 40 / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновному в ДТП

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.

Обратите внимание! По информации ZAXID.NET, грузовик сбил мужчину на территории отделения "Новой почты" в Каменном. Однако неизвестно, погибший был работником или посетителем предприятия.

Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины