На одном из предприятий Львовщины грузовик насмерть сбил мужчину: фото
На территории одного из предприятий Львовщины 8 февраля произошло смертельное ДТП – грузовик MAN сбил 61-летнего мужчину. Несмотря на усилия медиков он умер в больнице.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 10: 40 в селе Каменное. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Как произошла авария
- Около 10:40 на территории одного из предприятий в селе Каменное водитель грузового автомобиля MAN, 52-летний житель Самборского района, сбил мужчину.
- В результате ДТП 61-летний житель Дублян получил тяжелые травмы.
- Медики отвезли его в больницу.
- Однако несмотря на усилия врачей мужчина умер в медучреждении.
Авария произошла около 10: 40 / Фото полиции Львовщины
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительских прав сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
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