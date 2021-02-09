На одному з підприємств Львівщини вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
На території одного з підприємств Львівщини 8 лютого трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN збила 52-річного чоловіка. Попри зусилля медиків він помер у лікарні.
Аварія трапилась близько 10:40 у селі Муроване. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
До теми На трасі Київ – Чоп водій Toyota збив пішохода й він відлетів у вантажівку: фото
Як трапилась аварія
- Близько 10:40 на території одного з підприємств у селі Муроване водій вантажного автомобіля MAN, 52-річний житель Самбірського району, збив чоловіка.
- Внаслідок ДТП 61-річний житель Дублян отримав важкі травми.
- Медики відвезли його до лікарні.
- Проте попри зусилля лікарів чоловік помер у медзакладі.
Аварія трапилась близько 10:40 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини ДТП.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
Поделиться новостью