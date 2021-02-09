На Львівщині вантажівка на смерть збила 52-річного чоловіка / Фото з відкритих джерел

На території одного з підприємств Львівщини 8 лютого трапилась смертельна ДТП – вантажівка MAN збила 52-річного чоловіка. Попри зусилля медиків він помер у лікарні.