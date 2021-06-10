Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении. Ему грозит тюрьма.
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22-летний парень грабил церкви
- Правоохранителям 9 июня от настоятелей храмов сел района поступило 2 сообщения об ограблении.
- Туда сразу выехали патрульные, следственно-оперативные группы и сотрудники других служб полиции.
- Полицейские установили, что в обоих случаях злоумышленник проник в храм, разбив окно.
- Он похитил ящики для пожертвований, в которых были с деньги, церковную утварь, звуковую аппаратуру и другие вещи.
- После ограбления вор скрылся в неизвестном направлении.
- Правоохранители выяснили, что к преступлениям причастен 22-летний житель Самборщины.
- Его ранее уже привлекали к уголовной ответственности за кражи.
- Следователи нашли и изъяли вещественные доказательства причастности мужчины к ограблениям.
- Он обокрал по меньшей мере 8 церквей в селах района, Самборе и Старом Самборе.
Сообщения об ограблении поступили от священников / Фото полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в воровстве.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 6 лет в тюрьме. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступлений.
Вор проникал в церкви через окно / Фото полиции Львовщины
Мужчина похищал ящики для пожертвований и другое имущество / Фото полиции Львовщины
К ограблениям был причастен 22-летний местный житель / Фото полиции Львовщины
Правоохранители его задержали / Фото полиции Львовщины
Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины