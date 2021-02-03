Правоохранители завершили расследование в отношении неоднократно судимого жителя Киевщины. В Дрогобыче злоумышленник в течение дня ограбил мужчину в отделении "Новой почты" и магазин.

Источник: полиция Львовщины

Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему наказание.

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Как злоумышленник совершил 2 кражи в Дрогобыче

Правоохранителям 9 сентября 2020 года поступило сообщение от жителя Дрогобыча.

Мужчина рассказал, что в помещении отделения "Новой почты" кто-то украл из его сумки кошелек с деньгами.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к краже причастен 32-летний житель Киевской области.

Воспользовавшись тем, что потерпевший оставил свою сумку без присмотра, мужчина похитил из его кошелька более 13 тысяч гривен.

В тот же день злоумышленник совершил еще одну кражу.

Он, находясь в помещении одного из магазинов на улице Владимира Великого, похитил из ящика стола около 1500 гривен.

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в кражах, совершенных повторно. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 5 лет за решеткой.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили в суд, который вскоре изберет злоумышленнику наказание.