В течение дня ограбил клиента "Новой почты" и магазин: на Львовщине будут судить грабителя
В Дрогобыче в течение дня злоумышленник ограбил мужчину в отделении "Новой почты" и магазин / Независимые новости
Правоохранители завершили расследование в отношении неоднократно судимого жителя Киевщины. В Дрогобыче злоумышленник в течение дня ограбил мужчину в отделении "Новой почты" и магазин.
Источник: полиция Львовщины
Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой. Вскоре суд изберет ему наказание.
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Как злоумышленник совершил 2 кражи в Дрогобыче
- Правоохранителям 9 сентября 2020 года поступило сообщение от жителя Дрогобыча.
- Мужчина рассказал, что в помещении отделения "Новой почты" кто-то украл из его сумки кошелек с деньгами.
- Во время досудебного расследования правоохранители установили, что к краже причастен 32-летний житель Киевской области.
- Воспользовавшись тем, что потерпевший оставил свою сумку без присмотра, мужчина похитил из его кошелька более 13 тысяч гривен.
- В тот же день злоумышленник совершил еще одну кражу.
- Он, находясь в помещении одного из магазинов на улице Владимира Великого, похитил из ящика стола около 1500 гривен.
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в кражах, совершенных повторно. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 5 лет за решеткой.
Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Обвинительный акт направили в суд, который вскоре изберет злоумышленнику наказание.
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