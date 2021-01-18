Ограбил ребенка: во Львове рецидивист напал на 11-летнюю девочку – фото
Во Львове 17 января правоохранители задержали 36-летнего рецидивиста. Мужчина напал на 11-летнюю девочку, повалил ее на землю и отобрал телефон.
Инцидент произошел около 13:00 на улице Джорджа Вашингтона. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как злоумышленник ограбил девочку
- Около 13.00 на улице Джорджа Вашингтона мужчина напал на 11-летнюю девочку, которая шла по улице.
- Злоумышленник толкнул ребенка на снег, вырвал из рук мобильный телефон и пытался убежать.
- Прохожие, которые стали свидетелями преступления, позвонили в полицию.
- Неравнодушный львовянин преследовал злоумышленника, который, убегая, снял с себя куртку, чтобы изменить свои приметы.
- Беглеца заметили патрульные, которые проезжали неподалеку.
- Правоохранители задержали нападавшего и вызвали на место происшествия следователей.
- Злоумышленником оказался 36-летний львовянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.
- Правоохранители изъяли у него мобильный телефон девочки.
Мужчина ограбил ребенка около 13:00 / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.
Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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