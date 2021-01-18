Во Львове 17 января правоохранители задержали 36-летнего рецидивиста. Мужчина напал на 11-летнюю девочку, повалил ее на землю и отобрал телефон.

Инцидент произошел около 13:00 на улице Джорджа Вашингтона. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленник ограбил девочку

Около 13.00 на улице Джорджа Вашингтона мужчина напал на 11-летнюю девочку, которая шла по улице.

Злоумышленник толкнул ребенка на снег, вырвал из рук мобильный телефон и пытался убежать.

Прохожие, которые стали свидетелями преступления, позвонили в полицию.

Неравнодушный львовянин преследовал злоумышленника, который, убегая, снял с себя куртку, чтобы изменить свои приметы.

Беглеца заметили патрульные, которые проезжали неподалеку.

Правоохранители задержали нападавшего и вызвали на место происшествия следователей.

Злоумышленником оказался 36-летний львовянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Правоохранители изъяли у него мобильный телефон девочки.



Мужчина ограбил ребенка около 13:00 / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 6 лет за решеткой.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.



Злоумышленнику грозит до 6 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины