Улицу Винниченко перекрыли для движения автомобилей на отрезке от Кривоноса до Лысенко. Ремонтные работы проводит компания "Онур".
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На улице Винниченко продолжаются ремонтные работы
Коллектор на Винниченко пролегает на глубине 9,5 метра. Ему уже более 150 лет. Там 23 июня случилось разрушение конструкционных элементов канализационного колодца и общеплавного канализационного коллектора.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что пустота объемом 70 кубических метров образовалась из-за газовой коррозии. Камера, в которую сходились 3 коллектора, просто разрушилась.
Приступили к работе немедленно, забрали весь грунт и начинают монтировать бетонные конструкции, чтобы все укрепить. Но весь этот бетон, который зальют, должен 2 недели отстояться. Поэтому минимум 3 недели улица Винниченко будет перекрыта,
– добавил Садовый.
К ремонту привлекли подрядную организацию ООО "Онур". Сейчас специалисты пытаются стабилизировать ситуацию и отвести сточные воды с этого участка.
На время ремонта изменили организацию дорожного движения
- Для оптимизации движения транспорта на время ремонтных работ улицу Кривоноса сделали двусторонней.
- Все необходимые дорожные знаки уже установили.
- Схему объезда аварийного участка согласовала патрульная полиция.
- Ремонтные работы продлятся примерно 3 недели.
Схема объезда аварийного участка / Фото Львовского горсовета