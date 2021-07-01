Огромная пропасть в центре Львова: как ее будут ликвидировать – фото

В центре Львова, на улице Винниченко, образовалась огромная пропасть. На время ремонта на улице временно изменили организацию дорожного движения.

Улицу Винниченко перекрыли для движения автомобилей на отрезке от Кривоноса до Лысенко. Ремонтные работы проводит компания "Онур".

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На улице Винниченко продолжаются ремонтные работы

Коллектор на Винниченко пролегает на глубине 9,5 метра. Ему уже более 150 лет. Там 23 июня случилось разрушение конструкционных элементов канализационного колодца и общеплавного канализационного коллектора.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что пустота объемом 70 кубических метров образовалась из-за газовой коррозии. Камера, в которую сходились 3 коллектора, просто разрушилась.

Приступили к работе немедленно, забрали весь грунт и начинают монтировать бетонные конструкции, чтобы все укрепить. Но весь этот бетон, который зальют, должен 2 недели отстояться. Поэтому минимум 3 недели улица Винниченко будет перекрыта,

– добавил Садовый.

К ремонту привлекли подрядную организацию ООО "Онур". Сейчас специалисты пытаются стабилизировать ситуацию и отвести сточные воды с этого участка.

На время ремонта изменили организацию дорожного движения

Для оптимизации движения транспорта на время ремонтных работ улицу Кривоноса сделали двусторонней.

Все необходимые дорожные знаки уже установили.

Схему объезда аварийного участка согласовала патрульная полиция.

Ремонтные работы продлятся примерно 3 недели.



Схема объезда аварийного участка / Фото Львовского горсовета