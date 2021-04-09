Во Львове 9 апреля очевидцы заметили огромные облака черного дыма на Сыхове в районе завода "Искра". Пожарные уже преодолели пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.

Пожар произошел около 14:33. На улице Надийний загорелась куча автомобильных шин. К теме На Львовщине из-за сжигания сухой травы полностью сгорело авто: фото Львовяне заметили большие облака черного дыма Около 14:33 в районе завода "Искра" очевидцы заметили большие облака черного дыма и копоти.

В ГСЧС рассказали, что случился пожар на улице Надийний.

Там загорелась куча шин площадью 35 квадратных метров.

На место происшествия немедленно выехали пожарные.

В 14:53 им удалось локализовать пожар, а уже в 15:00 огонь полностью ликвидировали.

Пламя полностью уничтожило все шины. Однако, к счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Смотрите видео, как на Сыхове загорелась куча шин: Обратите внимание! Наступила весна и на Львовщине увеличилось количество пожаров, возникающих вследствие поджога сухой травы. Львовские чрезвычайники решили бороться с нарушителями и начали устраивать рейды на поджигателей травы.

Во Львове произошел масштабный пожар / Фото "Варта 1"

На улице Надийний загорелась куча шин / Фото ГСЧС Львовщины

Львовяне заметили на Сыхове большие облака дыма / Фото "Варта 1"

В результате возгорания никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины