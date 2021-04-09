Огромные облака черного дыма: во Львове произошел масштабная пожар – фото и видео
На Сыхове горела куча шин / "Варта1"
Во Львове 9 апреля очевидцы заметили огромные облака черного дыма на Сыхове в районе завода "Искра". Пожарные уже преодолели пожар. К счастью, никто из людей не пострадал.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 14:33. На улице Надийний загорелась куча автомобильных шин.
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Львовяне заметили большие облака черного дыма
- Около 14:33 в районе завода "Искра" очевидцы заметили большие облака черного дыма и копоти.
- В ГСЧС рассказали, что случился пожар на улице Надийний.
- Там загорелась куча шин площадью 35 квадратных метров.
- На место происшествия немедленно выехали пожарные.
- В 14:53 им удалось локализовать пожар, а уже в 15:00 огонь полностью ликвидировали.
- Пламя полностью уничтожило все шины. Однако, к счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Смотрите видео, как на Сыхове загорелась куча шин:
Во Львове произошел масштабный пожар / Фото "Варта 1"
На улице Надийний загорелась куча шин / Фото ГСЧС Львовщины
Львовяне заметили на Сыхове большие облака дыма / Фото "Варта 1"
В результате возгорания никто не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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