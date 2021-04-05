Окружной административный суд Киева 29 марта отменил распоряжение правительства о присоединении села Малехов к Львовской ОТО. Суд согласился с Малеховским сельсоветом, который заявлял, что была нарушена процедура добровольного объединения общин.

Малеховский сельский совет судился с Львовской ОГА и правительством с лета 2020 года. Он требовала отменить решение, по которому Малехов становился частью Львовской ОТО.

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Суд удовлетворил иск Малеховского сельсовета

Малеховский сельский совет заявлял, что решение, согласно которому Малехов присоединялся к Львовской ОТО, приняли без согласия местной общины, и это "привело к нарушению прав, свобод и законных интересов истцов".

В итоге Окружной админсуд Киева согласился с тем, что во время принятия решения нарушили процедуру добровольного объединения общин.

Указанные нарушения принципов добровольности, открытости и прозрачности при формировании перспективного плана формирования территории Львовской территориальной общины, по мнению суда, имело своим следствием нарушение принципов местного самоуправления, в частности, добровольности,

– говорится в решении суда.

Интересно! В мае 2020 года решением Кабмина утвердили перспективный план формирования территорий общин Львовской области. В Львовскую ОТО вошли Львов и еще 17 близлежащих населенных пунктов.

Суд признал противоправными и отменил:

решение правительства от 27 мая 2020 года "Об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Львовской области" в части включения Малеховской территориальной общины Жовковского района Львовской территориальной общины;

решение правительства от 12 июня 2020 года "Об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин Львовской области" в части включения Малехова в Львовскую ОТО.

Также суд признал противоправными действия Львовской ОГА, которая разработала перспективный план и подала его на утверждение Кабмина. Однако суд отказался обязать ЛОГА разработать другой проект перспективного плана, в котором учесть позицию Малеховской общины. Решение суда можно обжаловать в апелляции.

Обратите внимание! Осенью 2020 года Львовский окружной административный суд отказал Малеховському сельсовету в намерениях выйти из состава Львовской ОТО.