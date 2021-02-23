Мэр Львова Андрей Садовый выразил свою поддержку активисту Сергею Стерненко. Его обвиняют в похищении мужчины с целью завладения деньгами на сумму 300 гривен. Прокурор просит суд присудить активисту 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Мэр отметил, что лично не знаком с активистом. Однако, по словам Садового, суд над Стерненко касается каждого украинца.

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Садовый поддержал Стерненко

Садовый отметил, что сегодня украинцы должны четко показать, что следят за делом Стерненко.

Я не знаком лично с Сергеем Стерненко. Но сейчас это не важно. Потому что сегодня в Одессе очередной суд не над другом или знакомым, а над обычным украинским парнем, который однажды воспользовался своим правом на самозащиту,

– рассказал городской голова.

По словам мэра, суд над активистом касается всех, кто хочет чувствовать себя в безопасности, живя в Украине.

"Мы должны очень четко просигнализировать, что следим за этим делом! Это касается сегодня каждого, кто живет в Украине и хочет чувствовать себя в безопасности. Сергей, сегодня мы с вами", – подытожил Садовый.

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