Суд над парнем, который воспользовался правом на самозащиту, – Садовый поддержал Стерненко
Мэр Львова Андрей Садовый выразил свою поддержку активисту Сергею Стерненко. Его обвиняют в похищении мужчины с целью завладения деньгами на сумму 300 гривен. Прокурор просит суд присудить активисту 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Мэр отметил, что лично не знаком с активистом. Однако, по словам Садового, суд над Стерненко касается каждого украинца.
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Садовый поддержал Стерненко
Садовый отметил, что сегодня украинцы должны четко показать, что следят за делом Стерненко.
Я не знаком лично с Сергеем Стерненко. Но сейчас это не важно. Потому что сегодня в Одессе очередной суд не над другом или знакомым, а над обычным украинским парнем, который однажды воспользовался своим правом на самозащиту,
– рассказал городской голова.
По словам мэра, суд над активистом касается всех, кто хочет чувствовать себя в безопасности, живя в Украине.
"Мы должны очень четко просигнализировать, что следим за этим делом! Это касается сегодня каждого, кто живет в Украине и хочет чувствовать себя в безопасности. Сергей, сегодня мы с вами", – подытожил Садовый.
Коротко о том, в чем обвиняют Стерненко
- Стерненко обвиняют в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.
- По словам самого активиста, Щербич является пророссийским коллаборантом и партийцем и депутатом "Доверяй делам". Он полностью подконтролен мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Щербич написал заявление против Стерненко еще 5 лет назад. В течение всего этого времени "пострадавший" ни разу не появлялся в суде. Однако, по словам активиста, "недавно Щербича едва ли не силой привела прокурор".
- Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается только на показаниях Щербича.
- Активист называет это дело "политически мотивированной расправой мэра Одессы Геннадия Труханова". Именно городской голова Одессы, вероятно, уже трижды заказывал убийство активиста.
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