В подъезде дома в центре Львова 21 января нашли 550 граммов ртути. На место вызова немедленно выехали МЧСники, которые успешно собрали опасное вещество и передали ее на утилизацию.

Инцидент случился около 13:18. Ртуть собрали и передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета для утилизации. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Интересно Ребенок остался без отца: на Львовщине семья отравилась угарным газом – фото Как во Львовском подъезде нашли ртуть Около 13:18 в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Кулиша в подъезде на первом этаже 2-этажного дома обнаружили ртуть.

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники отделения радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС.

Спасатели механическим способом собрали 550 граммов ртути.

Всю ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛМР для хранения и последующей утилизации. Обратите внимание! Ртуть имеет свойство поражать нервную систему, а длительное ее воздействие и накопление в организме человека даже могут вызвать безумие.

Инцидент случился около 13: 18 / Фото ГСЧС Львовщины Как безопасно собрать ртуть Если вы ненароком разбили ртутный термометр, не паникуйте!

Сначала нужно открыть окно , чтобы комната могла хорошо проветриться, ведь самыми опасными являются именно пары ртути.

, чтобы комната могла хорошо проветриться, ведь самыми опасными являются именно пары ртути. Затем нужно ограничить доступ в помещение . Детей, животных и посторонних людей необходимо вывести из комнаты.

. Детей, животных и посторонних людей необходимо вывести из комнаты. После этих несложных действий ртуть следует собрать в банку , используя грушу для клизм или листы бумаги.

, используя грушу для клизм или листы бумаги. После того, как вы берете всю ртуть, ее необходимо залить водой.

Ни в коем случае не применяйте пылесос , ведь после этого его придется выбросить.

, ведь после этого его придется выбросить. Также необходимо обработать пол или место, где разлилась ртуть, раствором марганцовки – 2 грамма марганцовки на 1 литр воды.

или место, где разлилась ртуть, раствором марганцовки – 2 грамма марганцовки на 1 литр воды. После этого нужно помыть место мыльной водой, а тряпки выбросить.

помыть место мыльной водой, а Если у вас нет дома марганцовки, можно несколько раз помыть пол, используя моющие средства.

Ртуть нашли в подъезде на улице Кулиша / Фото ГСЧС Львовщины

Ртуть передали на утилизацию / Фото ГСЧС Львовщины