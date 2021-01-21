Опасная находка: в центре Львова в подъезде собрали полкилограмма ртути – фото
Во Львовском подъезде нашли полкилограмма ртути / ГСЧС Львовщины
В подъезде дома в центре Львова 21 января нашли 550 граммов ртути. На место вызова немедленно выехали МЧСники, которые успешно собрали опасное вещество и передали ее на утилизацию.
Инцидент случился около 13:18. Ртуть собрали и передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета для утилизации. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как во Львовском подъезде нашли ртуть
- Около 13:18 в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Кулиша в подъезде на первом этаже 2-этажного дома обнаружили ртуть.
- На место вызова незамедлительно выехали сотрудники отделения радиационно-химической и биологической защиты ГСЧС.
- Спасатели механическим способом собрали 550 граммов ртути.
- Всю ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛМР для хранения и последующей утилизации.
Инцидент случился около 13: 18 / Фото ГСЧС Львовщины
Как безопасно собрать ртуть
- Если вы ненароком разбили ртутный термометр, не паникуйте!
- Сначала нужно открыть окно, чтобы комната могла хорошо проветриться, ведь самыми опасными являются именно пары ртути.
- Затем нужно ограничить доступ в помещение. Детей, животных и посторонних людей необходимо вывести из комнаты.
- После этих несложных действий ртуть следует собрать в банку, используя грушу для клизм или листы бумаги.
- После того, как вы берете всю ртуть, ее необходимо залить водой.
- Ни в коем случае не применяйте пылесос, ведь после этого его придется выбросить.
- Также необходимо обработать пол или место, где разлилась ртуть, раствором марганцовки – 2 грамма марганцовки на 1 литр воды.
- После этого нужно помыть место мыльной водой, а тряпки выбросить.
- Если у вас нет дома марганцовки, можно несколько раз помыть пол, используя моющие средства.
Ртуть нашли в подъезде на улице Кулиша / Фото ГСЧС Львовщины
Ртуть передали на утилизацию / Фото ГСЧС Львовщины
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