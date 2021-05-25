Опасная находка: львовянин обнаружил кусок стекла в кебабе – фото

Львовянин Владимир Кубай 24 мая обнаружил ужасную находку в кебабе, который приобрел в заведении "Кебаб Шеф". В шаурме его жены был острый кусок пластика или стекла.

Львовянин рассказал о неприятном инциденте на фейсбук-странице "Варта 1". Однако вскоре удалил свое сообщение, вероятно, по просьбе администрации заведения.

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В кебабе нашли острый кусок пластика

Владимир Кубай рассказал, что приобрел 2 стандартных кебаба для себя и своей жены в заведении "кебаб Шеф" на улице Героев УПА. Придя домой, супруги начали обедать, однако насладиться вкусным блюдом у них не получилось.

Жену что-то кольнуло во рту. Когда укусила кусок, то сразу выплюнула и была в шоке, потому что кусок чего-то острого (то ли стекла, то ли какого-то твердого пластика) был в этой шаурме,

– рассказал львовянин.

По словам мужчины, было непонятно, успела ли жена глотнуть какое-то количество пластика. Однако супруги надеялись, что тот кусок, который они нашли, был единственным. В заметке, который обнародовал львовянин, говорилось, что он написал жалобу на электронную почту заведения.



Львовянин нашел в шаурме кусок пластика / Скриншот со страницы "Варта 1"

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Администрация "Кебаб Шеф" отреагировала на инцидент

Через некоторое время сообщение мужчины исчезло с фейсбук-страницы "Варта 1". В комментарии 24 каналу львовянин рассказал, что руководство заведения отреагировало на досадный инцидент, который с ним случился.

"Очень извинялись и отдали деньги за кебаб. Еще подарили жене букет цветов", – рассказал мужчина.

Владимир добавил, что после этого он удалил свое сообщение.

24 канал также обратился за официальным комментарием в "Кебаб Шеф". Ответ заведения был довольно лаконичным: "Инцидент исчерпан". На вопрос, как руководство отреагировало на этот случай и получил ли повар выговор, в "Кебаб шефе" не ответили, а лишь еще раз отметили, что "инцидент – отсутствует".



Мужчина приобрел шаурму в "Кебаб Шеф" / Фото Volodymyr Kubai



Внутри кебаба был кусок стекла или пластика / Фото Volodymyr Kubai



Заведение вернуло мужчине деньги / Фото Volodymyr Kubai



Мужчина купил кебаб в заведении на улице Героев УПА / Фото Volodymyr Kubai