Инцидент случился в 13:25. На время поисковых работ движение через пеший переход прекратили.
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На территории таможенного поста "Мостиска" нашли подозрительную сумку
- В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 13:46 поступило сообщение, что в селе Шегини на улице Дружбы нашли неизвестную сумку.
- Потенциально опасную находку обнаружили на нейтральной территории пешего перехода таможенного поста "Мостиска".
- На место вызова немедленно направили соответствующие службы.
- В 13:25 движение через пеший переход прекратили.
- Взрывотехники обследовали содержимое сумки и прилегающую территорию. Однако никаких опасных предметов не обнаружили.
- Поисковые работы завершили в 16:36, а уже в 16:52 движение через переход возобновили.
Коротко о последних "заминированиях" в Украине
- На электронную почту полиции 5 мая пришло письмо о заминировании 4 кладбищ во Львове. Правоохранители тщательно обследовали территорию кладбищ, однако взрывчатку так и не нашли.
- В Киеве 28 апреля сообщили о минировании Верховной Рады. Однако депутатов и других людей не эвакуировали. Правоохранители взрывчатку не нашли.
- Во Львове 22 апреля сообщили о заминировании двух ТРЦ – Forum и King Cross Leopolis. Из ТРЦ эвакуировали 2 тысячи человек. К счастью, информация тоже оказалась ложной.
- 20 апреля харьковские правоохранители получили сообщение, что на территории Сумского рынка заложили взрывчатку. Детальная проверка помещений длилась целый день, однако полиция ничего не нашла.
- В Одессе на Французском бульваре 20 апреля нашли подозрительную бумажную коробку. На место вызвали взрывотехников, а одну из главных улиц города временно перекрыли. В коробке лежал муляж самодельной взрывчатки и боевая граната.