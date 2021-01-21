Синоптики Львовского гидрометцентра предупреждают об опасных природных явлениях на Львовщине 22 января. Дороги Львова и области окутает гололедица, а ветер местами будет усиливаться до штормовых значений.

Теплый сектор циклона с центром над Норвегией будет способствовать теплой погоде на Львовщине 22 января. Кое-где будет падать дождь. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовского гидрометцентра.

Интересно Отдам в хорошие руки: во Львове мужчина привязал собаку к столбу и оставил умирать на морозе

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 22 января

Синоптики прогнозируют, что 22 января теплый сектор циклона с центром над Норвегией будет способствовать теплой погоде. На юге Львовской области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. В течение суток атмосферное давление и относительная влажность воздуха будут колебаться.

Дороги Львова и области укроет гололедица. Ветер южного направления, умеренный. Однако синоптики ожидают, что иногда он будет усиливаться до штормовых значений – 15 – 20 метров за секунду. Уровень опасности – "желтый".

Температура воздуха во Львове и области ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла.

Обратите внимание! Синоптики предупреждают, что 22 января дороги Львовщины окутает гололедица. Поэтому водители и пешеходы должны быть очень внимательными во время движения и соблюдать несложные правила – водителям следует выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости, а пешеходам нужно носить нескользящую обувь и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.