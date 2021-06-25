Опасный ТикТок-челендж уже во Львове: местные школьники не отстают от киевлян – видео

В ТикТок среди детей и подростков недавно появился новый опасный челлендж. Его участники воруют колпачки с автомобильных колес и хвастают этим в сети. За такие шалости можно попасть в тюрьму.

Странный челлендж уже дошел и до Львова. В сети появилось видео, на котором видно, как несовершеннолетние ребята собирают "трофеи".

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Львовские школьники подхватили опасный челлендж

На видео камеры наблюдения, которое обнародовали в сети, видно как трое детей воруют колпачки с колес авто. На такое преступление школьники идут ради лайков в ТикТоке.

Участники нового челленджа охотятся не за всеми колпачками. Они выбирают самые красивые – необычной формы, цветные или с логотипами. После этого дети щеголяют своими "сокровищами" перед сверстниками в ТикТоке.

Самые опытные даже снимают видео, в которых рассказывают, как лучше открутить колпачок. Также нередко школьники-бизнесмены их продают.

Смотрите видео, как львовские школьники воруют колпачки с колес автомобилей:

Участники челленджа могут иметь неприятности с полицией

Этот странный челлендж быстро набрал популярность среди украинских школьников. О похищении колпачков с автомобильных колес сообщали в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и других городах страны.

Владельцы автомобилей, пострадавших в результате шалостей школьников, призывают родителей лучше следить за собственными детьми. По их словам, с ними нужно провести воспитательные беседы, ведь за такой челендж детям может грозить уголовная ответственность.

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