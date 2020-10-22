Европейский банк реконструкции и развития, который финансирует строительство мусороперерабатывающего завода во Львове, утвердил победителя международного тендера. Комплекс по переработке отходов на улице Пластовой будет строить нидерландско-литовский консорциум WTT – Axis.

Генподрядчик должен приступить к реализации проекта мусороперерабатывающего завода до конца 2020 года. Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.

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Когда начнется строительство мусороперерабатывающего завода

По проекту, строительство мусороперерабатывающего завода продлится 2 года. Сейчас специалисты завершают подготовительные работы на участке. Также там уже запустили компостировочную станцию органики.

По словам Садового, следующим этапом будет сооружение самого мусороперерабатывающего комплекса. Консорциум WTT – Axis должен начать строительство к концу 2020 года.

Что известно о консорциуме WTT-Axis

Консорциум успешно построил мусороперерабатывающие заводы в Великобритании, Италии и Литве.

Компания WTT Netherlands BV построила:

Механико-биологический комплекс в Великобритании в Лондоне. Комплекс работает с начала 2012 года. Его мощность – 87,5 тысячи тонн в год.

Комплекс по переработке отходов в Италии в городе Джульяно. Он работает с 2012 года. Мощность комплекса – 36 тысяч тонн в год.

Механического комплекса по сортировке бытовых отходов в Великобритании в городе Лидс. Работает с 2016 года. Мощность – 214 тысяч тонн в год.

В свою очередь, компания Axis построила механико-биологический комплекс в Литве в городе Каунас.

Коротко о мусороперерабатывающем заводе во Львове