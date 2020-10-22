Мусороперерабатывающий завод во Львове будет строить нидерландско-литовская компания
Европейский банк реконструкции и развития, который финансирует строительство мусороперерабатывающего завода во Львове, утвердил победителя международного тендера. Комплекс по переработке отходов на улице Пластовой будет строить нидерландско-литовский консорциум WTT – Axis.
Генподрядчик должен приступить к реализации проекта мусороперерабатывающего завода до конца 2020 года. Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый.
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Когда начнется строительство мусороперерабатывающего завода
По проекту, строительство мусороперерабатывающего завода продлится 2 года. Сейчас специалисты завершают подготовительные работы на участке. Также там уже запустили компостировочную станцию органики.
По словам Садового, следующим этапом будет сооружение самого мусороперерабатывающего комплекса. Консорциум WTT – Axis должен начать строительство к концу 2020 года.
Что известно о консорциуме WTT-Axis
Консорциум успешно построил мусороперерабатывающие заводы в Великобритании, Италии и Литве.
Компания WTT Netherlands BV построила:
- Механико-биологический комплекс в Великобритании в Лондоне. Комплекс работает с начала 2012 года. Его мощность – 87,5 тысячи тонн в год.
- Комплекс по переработке отходов в Италии в городе Джульяно. Он работает с 2012 года. Мощность комплекса – 36 тысяч тонн в год.
- Механического комплекса по сортировке бытовых отходов в Великобритании в городе Лидс. Работает с 2016 года. Мощность – 214 тысяч тонн в год.
В свою очередь, компания Axis построила механико-биологический комплекс в Литве в городе Каунас.
Коротко о мусороперерабатывающем заводе во Львове
- Мусороперерабатывающий комплекс во Львове построят на улице Пластовой рядом с очистными сооружениями "Львовводоканала".
- Проект завода уже прошел комплексную госэкспертизу и получил положительное заключение.
- Мощность будущего завода – 240 тысяч тонн отходов в год при двухсменной работе. Доля остаточных отходов в этом комплексе составит не менее 30%.