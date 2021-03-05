В центре Львова, на площади Рынок, случился конфликт из-за русских песен. Львовянка попросила пьяных уличных музыкантов прекратить петь песни на языке агрессора. Однако те ее не послушались и возникла драка.

Уличный музыкант заявлял, что имеет право петь на таком языке, на котором хочет. Однако не все присутствующие разделяли это мнение.

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Музыкантам разбили инструменты

Виктория Шевчук 4 марта обнародовала видео инцидента, который произошел на площади Рынок. Ролик девушка подписала просто: "Мне больно за эту страну и людей, которые отдали свою жизнь за это".

На видео видно, что Шевчук подошла к уличным музыкантам и попросила прекратить петь песни на языке агрессора в общественном месте. Певец не хотел, чтобы его снимали на видео. Интересно, что с девушкой он общался на украинском.

И что? Кто мне лично запретит выражать таким образом свое творчество?

– ответил музыкант.

Однако позже оказалось, что кто-то все же может запретить петь ему песни на русском. Через несколько часов после публикации девушкой видео на площадь Рынок приехали парни, которые также не хотели бы слышать русские песни в центре Львова. По информации телеграм-канала "Типичный Львов", конфликт возник между музыкантами и членами молодежной общественной организации "Сокол".

Результатом инцидента стали разбитые инструменты. Также парни из "Сокола" избили музыкантов. На месте работали правоохранители. Однако пока не известно, чем эта история закончилась.

Смотрите видео, как на площади Рынок уличный музыкант пел песни на русском: