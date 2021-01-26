Во Львове правоохранители объявили преступной группе о подозрении в организации азартных игр. Злоумышленники организовали подпольное онлайн-казино, доступ к которому могли получить только проверенные "клиенты".

Источник: полиция Львовщины

Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание.

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Как злоумышленники организовали подпольное казино

Правоохранители установили, что организатором группы был 46-летний львовянин. Именно он наладил работу игорного заведения во Львове, в котором посетители делали денежные ставки и получали свои выигрыши.

Онлайн-казино работало в режиме строгой конспирации – доступ к играм могли получить только проверенные "клиенты".

К работе заведения организатор привлек 5 жительниц Львова и области в возрасте от 39 до 56 лет. Они имели четко распределенные между собой обязанности.

Во время обысков в помещении подпольного казино полицейские обнаружили и изъяли компьютеры с установленным программным обеспечением, мониторы, черновые записи, сетевое оборудование, системы видеонаблюдения и наличные.

Также в ходе расследования правоохранители провели ряд экспертиз и собрали другие доказательства причастности злоумышленников к организации онлайн-казино.



Казино организовал 46-летний львовянин / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленникам

Правоохранители сообщили организатору и участникам группы о подозрении в создании игорного заведения в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает наказание – от 170 до 680 тысяч гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности на год.

Правоохранители уже завершили проводить досудебное расследование. Они 25 января направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет злоумышленникам наказание.



Правоохранители завершили досудебное расследование / Фото полиции Львовщины



Вскоре суд изберет злоумышленникам наказание / Фото полиции Львовщины