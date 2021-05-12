Студент одного из львовских вузов Владимир Тищук согласился осквернить памятник за тысячу гривен. Его задержали 11 февраля.
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Студенты осквернили памятник Бандере во Львове
- Ночью 5 февраля вандалы облили красной краской памятник Степану Бандере.
- К поиску злоумышленников привлекли сотрудников различных служб и подразделений полиции Львовщины, СБУ и прокуратуры.
- Уже 11 февраля злоумышленников задержали. Ими оказались двое студентов одного из львовских учебных заведений в возрасте 19 и 24 года.
- Следователи выяснили, что ребята совершили этот позорный поступок по заказу. Им обоим заплатили по тысяче гривен.
- Правоохранители уже нашли заказчика преступления. Сейчас против него ведется отдельное расследование.
- Известно, что он заказал осквернение памятника из-за собственной идеологической неприязни.
- Имущественный ущерб от действий студентов оценили в 7100 гривен.
Суд вынес приговор студенту
Галицкий районный суд 29 апреля рассмотрел дело в отношении одного из двух вандалов – Владимира Тищука. Студент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко ее утвердил.
Согласно договору, Тищуку назначили 4 года лишения свободы. Однако его сразу освободили от наказания, установив взамен 2 года испытательного срока. Поэтому студент будет находиться на свободе, однако в течение 2 лет он должен периодически являться в орган апробации и сообщать об изменении места жительства, учебы или работы.