Студент одного из львовских вузов Владимир Тищук согласился осквернить памятник за тысячу гривен. Его задержали 11 февраля.

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Студенты осквернили памятник Бандере во Львове

Ночью 5 февраля вандалы облили красной краской памятник Степану Бандере.

К поиску злоумышленников привлекли сотрудников различных служб и подразделений полиции Львовщины, СБУ и прокуратуры.

Уже 11 февраля злоумышленников задержали. Ими оказались двое студентов одного из львовских учебных заведений в возрасте 19 и 24 года.

Следователи выяснили, что ребята совершили этот позорный поступок по заказу. Им обоим заплатили по тысяче гривен.

Правоохранители уже нашли заказчика преступления. Сейчас против него ведется отдельное расследование.

Известно, что он заказал осквернение памятника из-за собственной идеологической неприязни.

Имущественный ущерб от действий студентов оценили в 7100 гривен.

Суд вынес приговор студенту

Галицкий районный суд 29 апреля рассмотрел дело в отношении одного из двух вандалов – Владимира Тищука. Студент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко ее утвердил.

Согласно договору, Тищуку назначили 4 года лишения свободы. Однако его сразу освободили от наказания, установив взамен 2 года испытательного срока. Поэтому студент будет находиться на свободе, однако в течение 2 лет он должен периодически являться в орган апробации и сообщать об изменении места жительства, учебы или работы.