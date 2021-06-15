Пожар произошел в селе Войславичи. Сотрудники ГСЧС тушили пламя примерно полчаса.

Интересно Мужчина едва не сгорел: во Львове водитель не пропустил авто ГСЧС, которое ехало тушить масштабный пожар

От микроавтобуса остался только обгоревший кузов

  • В 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Войславичи.
  • Огонь вспыхнул в микроавтобусе Renault Master.
  • На место вызова немедленно выехали сотрудники ГСЧС из Сокаля и села Хоробров.
  • Пожар локализовали в 4:16, а полностью потушили в 4:24.
  • В результате возгорания огонь полностью уничтожил авто.
  • К ликвидации пожара привлекли 4 спасателей и 2 единицы спецтехники.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания.

Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото
Пожар произошел ночью / Фото ГСЧС Львовщины

Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото
Микроавтобус полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовщины

Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины