Остался только кузов: на Львовщине дотла сгорел микроавтобус – фото

15 июня 2021 , 12:37
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Червоноградском районе Львовщины 15 июня загорелся микроавтобус Renault Master. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил автомобиль.

Пожар произошел в селе Войславичи. Сотрудники ГСЧС тушили пламя примерно полчаса.

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От микроавтобуса остался только обгоревший кузов

  • В 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Войславичи.
  • Огонь вспыхнул в микроавтобусе Renault Master.
  • На место вызова немедленно выехали сотрудники ГСЧС из Сокаля и села Хоробров.
  • Пожар локализовали в 4:16, а полностью потушили в 4:24.
  • В результате возгорания огонь полностью уничтожил авто.
  • К ликвидации пожара привлекли 4 спасателей и 2 единицы спецтехники.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания.
Обратите внимание! В Основянском районе Харькова ночью 11 июня дотла сгорели Toyota Camry и внедорожник Suzuki Grand Vitara. Также в результате пожара частично пострадали 2 авто. Правоохранители предполагают, что этот инцидент произошел из-за поджога.


Пожар произошел ночью / Фото ГСЧС Львовщины


Микроавтобус полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовщины


Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів