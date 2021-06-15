Остался только кузов: на Львовщине дотла сгорел микроавтобус – фото

В Червоноградском районе Львовщины 15 июня загорелся микроавтобус Renault Master. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил автомобиль.
Пожар произошел в селе Войславичи. Сотрудники ГСЧС тушили пламя примерно полчаса.
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От микроавтобуса остался только обгоревший кузов
- В 3:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Войславичи.
- Огонь вспыхнул в микроавтобусе Renault Master.
- На место вызова немедленно выехали сотрудники ГСЧС из Сокаля и села Хоробров.
- Пожар локализовали в 4:16, а полностью потушили в 4:24.
- В результате возгорания огонь полностью уничтожил авто.
- К ликвидации пожара привлекли 4 спасателей и 2 единицы спецтехники.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения возгорания.
Пожар произошел ночью / Фото ГСЧС Львовщины
Микроавтобус полностью сгорел / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины