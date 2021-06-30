После гибели 23-летнего участника марафона соревнования прекратили. Однако позже их продолжили. Менеджер Run Ukraine Дмитрий Чернижский отметил, что родным парня окажут финансовую помощь.
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Во время Львовского полумарафона спасали еще одного участника
- Во время Львовского марафона медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф реанимировали еще одного участника соревнования.
- Речь идет о 53-летнем мужчине. У него во время забега произошла остановка сердца.
- К счастью, врачам удалось спасти жизнь бегуну.
- Его госпитализировали во Львовский областной кардиоцентр.
Коротко о трагедии на Львовском полумарафоне
- Во Львове впервые за 6 лет произошел несчастный случай на полумарафоне.
- 23-летний бегун потерял сознание за 200 метров до финиша.
- Медики пытались реанимировать его в течение часа.
- Однако спасти жизнь парню не удалось.
- Погибший не был любителем.
- Он неоднократно участвовал в других похожих соревнованиях.
- Вероятно, парню стало плохо из-за того, что на этот раз он очень быстро бежал.