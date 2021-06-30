После гибели 23-летнего участника марафона соревнования прекратили. Однако позже их продолжили. Менеджер Run Ukraine Дмитрий Чернижский отметил, что родным парня окажут финансовую помощь.

К теме Не добежал 200 метров: во Львове во время марафона умер 23-летний парень

Во время Львовского полумарафона спасали еще одного участника

  • Во время Львовского марафона медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф реанимировали еще одного участника соревнования.
  • Речь идет о 53-летнем мужчине. У него во время забега произошла остановка сердца.
  • К счастью, врачам удалось спасти жизнь бегуну.
  • Его госпитализировали во Львовский областной кардиоцентр.

Коротко о трагедии на Львовском полумарафоне

  • Во Львове впервые за 6 лет произошел несчастный случай на полумарафоне.
  • 23-летний бегун потерял сознание за 200 метров до финиша.
  • Медики пытались реанимировать его в течение часа.
  • Однако спасти жизнь парню не удалось.
  • Погибший не был любителем.
  • Он неоднократно участвовал в других похожих соревнованиях.
  • Вероятно, парню стало плохо из-за того, что на этот раз он очень быстро бежал.