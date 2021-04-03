Мэр Львова Андрей Садовой в очередной раз отметил сложную ситуацию с коронавирусом в городе. Поэтому он советует львовянам поддержать медиков, оставаться дома и не игнорировать карантин.

Такое заявление львовский мэр сделал накануне выходных, когда люди массово выходят на улицы. Учитывая это, Андрей Садовойй просит беречь себя и своих родных, а также не подвергаться опасности.

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Детали обращение Андрея Садового

Он, в частности, отметил, что львовские медики из последних сил помогают больным.

Ситуация – действительно критическая. Я прошу услышать людей, которые сегодня спасают наши жизни. Мы готовим новые кровати, покупаем и настраиваем кислородные станции и концентраторы. Но лучше остаться дома и не подвергать себя опасности. Поддержите медиков,

– отметил Андрей Садовой.

Тяжелые ковидные будни львовских медиков

В подтверждение своих слов мэр Львова опубликовал видео из больницы скорой помощи. На кадрах медики рассказывают о своем рабочем дне в ковидном отделении и об увеличении количества больных.

"За последние 2 – 3 недели количество пациентов значительно возросло. Ранее было в среднем 20 – 30 пациентов на одного врача, а сейчас до 50 человек лежат в каждом отделении. Фактически врачи, медицинские сестры, младший медперсонал работают на истощение", – отметила заведующая кардиоотделение 6 больницы Валентина Коваль.

Обратите внимание Под львовской больницей образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: фото

Медики просят львовян придерживаться карантина: смотрите видео

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Из-за большого количества больных коронавирусом государственная комиссия ТЭБ и ЧС перевела Львовщину в красную зону. С 25 марта в области начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Во Львове, в свою очередь, из-за сложной ситуации с COVID-19 решили продлить локдаун до 12 апреля.

Во львовских больницах есть 1 500 койкомест для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 2 апреля в стационарах лечится 1 061 пациент. Из них 994 людей – больные коронавирусом, 68 – находятся в реанимации, а 34 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Во Львове решили развернуть еще около 1 тысячи дополнительных коек.

На создание временных госпиталей для больных коронавирусом из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрава / Инфографика 24 канала