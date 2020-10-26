Львовские полицейские 26 октября задержали мужчин, которые воровали кабель на крыше. Правоохранители узнали, что злоумышленников ранее уже судили за кражи.

Полицию вызвал обеспокоенный львовянин. Он рассказал правоохранителям, что увидел из окна, как подозрительные мужчины отрезают кабель на крыше. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

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Как задержали мужчин, которые воровали интернет-кабели

Неравнодушный мужчина рассказал полицейским, что он увидел из окна, как на крыше соседнего дома двое мужчин скручивают кабель. Это показалось ему подозрительным, поэтому он позвонил в участок.

Не теряя ни минуты, правоохранители выехали на место вызова. Полицейские поднялись на крышу дома, где, вероятно, были злоумышленники.

Мужчины еще "работали". Правоохранители увидели на крыше 2 злоумышленников, которые отрезали кабель.

Рядом с мужчинами лежали еще несколько мотков электропроводки, которые они срезали ранее.

Правоохранители расследуют преступление

Злоумышленники путались в объяснениях. Они говорили, что работают на одного из львовских интернет-провайдеров и сейчас проводят ремонтные работы. Ключи от крыши злоумышленникам дали сами жильцы дома. Они поверили, что мужчины – работники интернет-провайдера.

Однако полицейские установили, что оба жителя Львова в возрасте 35 и 37 лет, ранее судимы за кражи.

На место происшествия вызвали следователей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.