Во Львове 20 декабря от коронавируса умер ученый и преподаватель Игорь Скочиляс. Ему было всего 53 года. Известно, что мужчина не имел никаких хронических болезней. С COVID-19 он долгое время боролся в больнице.

Скочиляс возглавлял Центр религиозной культуры и был заведующим кафедрой истории гуманитарного факультета УКУ. Об этом сообщает пресс-служба Украинского католического университета.

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Это невосполнимая потеря для всех, кто знал Игоря – кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции Достоинства и отстаивал принципы достойной жизни, кто молился вместе с ним в храмах и на площадях,

– говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый уже выразил соболезнования родным Скочиляса

"Это большая боль – терять таких людей. Скорбим вместе с близкими господина Игоря", – заявил Садовый.

Что известно о Скочилясе