В одном из сел Сколевского района Львовщины 28 декабря произошел разрушительный пожар в жилом доме, в результате которого погибла 80-летняя женщина. Правоохранители предварительно установили, что дом загорелся в результате короткого замыкания электросети.

Пожар произошел около 14:00. Женщина не смогла спастись от огня и погибла. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Сгорел заживо: на Львовщине мужчина погиб в результате пожара – фото Как случился пожар Около 14:00 правоохранителям поступило сообщение о том, что в результате пожара в одном из сел Сколевского района погибла 80-летняя женщина.

Не теряя времени, полицейские отправились на место вызова. Там уже работали МЧСники.

После локализации пожара спасатели обнаружили в здании тело хозяйки дома. Женщина не смогла спастись от огня и погибла.

Правоохранители предварительно установили, что пожар возник в результате короткого замыкания электросети.

В результате пожара дом сгорел дотла / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители направили тело погибшей на экспертизу. Сейчас следователи пытаются установить все причины и обстоятельства пожара.