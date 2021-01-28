От коронавируса умер экс-начальник полиции Львовщины Василий Писный
Утром 28 января умер бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный. Он долгое время боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Источник: ZAXID.NET
Писный умер в возрасте 58 лет. К сожалению, он так и не смог выздороветь от коронавируса.
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Первыми сообщили печальную весть коллеги Писного
Генерал-лейтенант милиции, экс-начальник милиции Львовщины и бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный умер утром 28 января. Первыми о смерти Писного сообщили его коллеги.
Давайте помолимся. Ушел в вечность Писный Василий Михайлович. Царство Небесное и вечная светлая память,
– сообщил в фейсбуке экс-милиционер Олег Рудницкий.
Также о смерти Писного написали на фейсбук-странице львовского центра "Ассоциации ветеранов МВД Украины".
"Сегодня пришла печальная весть. 28 января 2021 года умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Писный Василий Михайлович", – говорится в сообщении.
Писный длительное время лечился от осложнений COVID-19. В ноябре 2020 года некоторые местные СМИ даже ошибочно сообщили о его смерти. Однако эта информация оказалась ложной.
Что известно о Василии Писном
- Василий Писный возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, а в 2008 – 2010 годах был начальником УМВД во Львовской области.
- В 2010 году Писного выбрали депутатом Львовского облсовета от "Фронта перемен". Позже он занял должность первого заместителя главы Львовского облсовета.
- Писный с марта 2014 до 4 января 2015 года возглавлял Департамент борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Тогда его назначение на эту должность сопровождалось акциями протеста во Львове.
- С сентября 2015 года по июнь 2019 года он работал заместителем начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
- 10 июля 1995 года его задержали по подозрению в рэкете. После этого Писный провел 5 месяцев в СИЗО. Дело в отношении Писного закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления.
- Писный получил статус участника боевых действий, проведя в зоне АТО 3 дня. После этого случился инцидент с Владимиром Парасюком – Писный получил удар ногой в парламенте. Тогда он заявил, что написал официальное заявление и отказался от статуса участника боевых действий.
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