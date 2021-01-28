Утром 28 января умер бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный. Он долгое время боролся с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Источник: ZAXID.NET

Писный умер в возрасте 58 лет. К сожалению, он так и не смог выздороветь от коронавируса.

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Первыми сообщили печальную весть коллеги Писного

Генерал-лейтенант милиции, экс-начальник милиции Львовщины и бывший заместитель начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный умер утром 28 января. Первыми о смерти Писного сообщили его коллеги.

Давайте помолимся. Ушел в вечность Писный Василий Михайлович. Царство Небесное и вечная светлая память,

– сообщил в фейсбуке экс-милиционер Олег Рудницкий.

Также о смерти Писного написали на фейсбук-странице львовского центра "Ассоциации ветеранов МВД Украины".

"Сегодня пришла печальная весть. 28 января 2021 года умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Писный Василий Михайлович", – говорится в сообщении.

Писный длительное время лечился от осложнений COVID-19. В ноябре 2020 года некоторые местные СМИ даже ошибочно сообщили о его смерти. Однако эта информация оказалась ложной.

Что известно о Василии Писном