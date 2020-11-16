Сколевский райсуд Львовщины признал водителя виновным, но освободил от отбывания наказания. В августе мужчина выехал на встречную полосу и вызвал масштабную аварию, в которой погибла 37-летняя волынянка – его жена.

Авария произошла в июне на трассе Киев – Чоп в селе Тухолька, что на Сколевщине. На суде виновник ДТП объяснил, что не справился с управлением. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как произошла смертельная ДТП

В конце июня 39-летний волынянин, который управлял автомобилем ВАЗ-21070, выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с грузовиком Renault Premium.

От сильного удара ВАЗ отбросило и он столкнулся с грузовиком MAN, микроавтобусом Mercedes Sprinter и автомобилем Skoda Rapid, которые ехали в попутном направлении.

В результате аварии погибла 37-летняя пассажирка ВАЗ – жена виновника ДТП.



Смертельная авария произошла в августе / Фото полиции Львовщины

Как судили виновника аварии

Во время суда мужчина объяснил, что не справился с управлением, потому что превысил скорость. Он полностью признал свою вину, но попросил судью не выносить ему строгий приговор.

Судья Владимир Никитин исследовал все материалы дела и назначил виновнику ДТП 4 года за решеткой с лишением права управлять автомобилем на 2 года. Однако суд освободил водителя от наказания, установив испытательный срок 2 года. В течение этого времени мужчина должен периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении своего места жительства или работы.