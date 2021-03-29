Во Львове 28 марта умер профессор НУ "Львовская политехника" Сергей Солодкий. Причиной преждевременной смерти ученого стали осложнения от коронавируса.

Профессор умер на 62 году жизни. Похороны и прощание с Сергеем Солодким состоятся 30 марта.

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Профессор НУ ЛП умер от осложнений COVID-19

По информации ZAXID.NET, профессор Сергей Солодкий умер от осложнений коронавируса.

Перестало биться сердце талантливого и чуткого педагога, выдающегося ученого, прекрасного человека – доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой автомобильных дорог и мостов Института строительства и инженерных систем Национального университета "Львовская политехника" Сергея Йосифовича Солодкого,

– говорится в сообщении НУ ЛП.

Результаты исследований Сергея Солодкого в сфере дорожных материалов стали значительным вкладом в сокровищницу достижений украинских ученых-строителей. Он был известным ученым в области исследования механизма разрушения цементного бетона по критериям механики разрушения.

В 2009 году Солодкий защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук на тему "Научные основы повышения трещиностойкости дорожного цементного бетона". Также профессор был лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Похороны и прощание с ним пройдут в 10:00 30 марта 2021 года в Церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии УГКЦ, которая расположена на улице Веры, Надежды, Любви, 10 (боковая улицы Ивана Миколайчука).