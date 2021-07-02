Мальчик не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пассажиры авто получили незначительные травмы.
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Мальчик-водитель вез в салоне пьяных взрослых
- Ночью 1 июля в селе Рясное-Русское случилось смертельное ДТП – 11-летний мальчик вылетел в кювет.
- Ребенок управлял автомобилем BMW 525, пассажирами которой были двое пьяных мужчин – его 35-летний отец и владелец автомобиля.
- Мальчик не справился с управлением и вылетел с дороги.
- В результате аварии ребенок погиб на месте.
- Его пьяные пассажиры получили травмы без угрозы жизни.
Экс-инспектор ГАИ пустил 11-летнего сына за руль и он разбился / Фото ZAXID.NET
Отцом мальчика оказался экс-инспектор ГИБДД
Из собственных источников в полиции журналистам стало известно, что отцом погибшего мальчика был бывший работник ГАИ и капитан милиции Роман Гануляк. Мужчина работал в дорожно-автомобильный инспекции в течение нескольких лет. Он был старшим инспектором.
В марте 2015 года Гануляка задержали в помещении управления Львовской ГАИ во время получения взятки. В тот же день его уволили.
Односельчане мужчины рассказали, что он довольно конфликтный человек. Гануляк и раньше позволял себе ездить нетрезвым за рулем. Также он часто хвастался, что научил своего сына водить машину.