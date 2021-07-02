Пустил 11-летнего сына за руль: отцом погибшего возле Львова мальчика был экс-инспектор ГАИ

Возле Львова 1 июля произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. Ребенок находился за рулем, а его пассажирами были двое пьяных взрослых. Оказалось, что отцом погибшего был экс-инспектор ГАИ, который и позволил сыну управлять машиной.

Мальчик не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пассажиры авто получили незначительные травмы.

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Мальчик-водитель вез в салоне пьяных взрослых

Ночью 1 июля в селе Рясное-Русское случилось смертельное ДТП – 11-летний мальчик вылетел в кювет.

Ребенок управлял автомобилем BMW 525, пассажирами которой были двое пьяных мужчин – его 35-летний отец и владелец автомобиля.

Мальчик не справился с управлением и вылетел с дороги.

В результате аварии ребенок погиб на месте.

Его пьяные пассажиры получили травмы без угрозы жизни.



Экс-инспектор ГАИ пустил 11-летнего сына за руль и он разбился / Фото ZAXID.NET

Отцом мальчика оказался экс-инспектор ГИБДД

Из собственных источников в полиции журналистам стало известно, что отцом погибшего мальчика был бывший работник ГАИ и капитан милиции Роман Гануляк. Мужчина работал в дорожно-автомобильный инспекции в течение нескольких лет. Он был старшим инспектором.

В марте 2015 года Гануляка задержали в помещении управления Львовской ГАИ во время получения взятки. В тот же день его уволили.

Односельчане мужчины рассказали, что он довольно конфликтный человек. Гануляк и раньше позволял себе ездить нетрезвым за рулем. Также он часто хвастался, что научил своего сына водить машину.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Однако, привлекут ли отца погибшего мальчика к ответственности из-за смерти сына, пока неизвестно.