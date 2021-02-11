Мать двоих детей, 45-летняя львовянка отдала свои органы 4 реципиентам. Трансплантации сердца, печени и 2 почек провели в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова 10 февраля.

У женщины разорвалась аневризма головного мозга. Ее семья приняла очень трудное решение о донорстве органов и спасла 4 человек.

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Медики искренне благодарны семье донора

Донором органов стала 45-летняя львовянка. У женщины случился разрыв аневризмы. К сожалению, спасти жизнь пациентке было невозможно.

Разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг. Хотя мы несколько дней пытались спасти пациентку, но в ее случае медицина, к сожалению, была бессильна,

– рассказал руководитель городской клинической больницы СМП Олег Самчук.

По словам врача, для семьи женщины – мужчины, беременной дочери, сына и мамы – ее смерть стала огромным и неожиданным ударом. Родные пациентки даже не подозревали, что женщина имеет такую ​​болезнь.

"Однако они все же нашли в себе силы принять, возможно, самое трудное в жизни решение, которое подарило шанс сразу четырем людям", – отметил Самчук.

Медик добавил, что коллектив медучреждения выражает глубокие соболезнования семье донора и большую благодарность за их решение.



Львовянка умерла от разрыва аневризмы / Фото Львовского горсовета

Кому пересадили донорские органы

Так, 10 февраля в больнице состоялись первые в 2021 году трансплантации органов. Сердце и почки донора пересадили львовянам, а печень – жительнице области.

Здоровое сердце теперь бьется в груди 22-летнего мужчины. Одну почку получила 36-летняя мама 2 маленьких детей, а вторую – 34-летний мужчина, который также имеет 2 детей. Печень получила 48-летняя женщина, мама 3 детей.

Операции выполнили специалисты больницы СМП совместно с коллегами из Института сердца Минздрава Украины и Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова.



Во Львове 10 февраля были проведены 4 трансплантации / Фото Львовского горсовета