В Новояворовске на Львовщине неизвестный мужчина бросил дымовую шашку в участковый пункт полиции. В результате помещение загорелось. Инцидент произошел вечером 12 декабря.

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О происшествии сообщил в фейсбуке мэр Новояворовска Владимир Мацелюх. По его словам, после того, как "кто-то забросил в помещение участкового пункта дымовую шашку, загорелась часть помещения".

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Городской глава добавил, что никто не пострадал. Зато в здании побиты окна.

Личность злоумышленника устанавливают правоохранители. Также он призвал обратиться в полицию тех, кто владеет какой-либо информацией об инциденте.

В сети уже обнародовали кадры самого пожара. На месте находились 5 патрулей полиции и одна пожарная машина. Известно, что возгорание удалось спасателям ликвидировать.

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Комментарий полиции

В Нацполиции Львовской области отметили, что злоумышленника уже задержали. Это 27-летний местный житель.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Правоохранители уточнили, что возгорание произошло примерно в 20:00 после того, как неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку. В результате повреждений получили одно из окон и подоконники здания. В момент пожара участковый пункт был закрыт.

Досудебное расследование продолжается. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции.