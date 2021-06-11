Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Виновнику аварии может грозить заключение.

Заметьте Авто разлетелось вдребезги: во Львове водитель вызвал масштабное ДТП и убежал – фото и видео

В результате ДТП погиб 13-летний парень

Примерно в 18: 00 на улице Львовской в Городке произошло смертельное ДТП.

Столкнулись скутер Honda Dio, Renault Laguna и автобус "Эталон".

Скутером управлял 13-летний житель Городка, легковушкой – также местный житель в возрасте 24 лет, а маршруткой – 36-летний житель района.

На видео момента ДТП видно, что в результате удара несовершеннолетнего скутериста отбросило на несколько метров.

Школьник получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.

К сожалению, он погиб на месте аварии.

Смотрите видео момента ДТП (видео 18+):

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители пытаются установить точные обстоятельства и причины ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"