Улетел на несколько метров: в Городке в ужасном ДТП погиб 13-летний скутерист – фото и видео

В Городке 10 июня случилось смертельное ДТП – столкнулись скутер, легковушка и маршрутка. В результате аварии 13-летний мальчик погиб на месте происшествия.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Виновнику аварии может грозить заключение.
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В результате ДТП погиб 13-летний парень
- Примерно в 18: 00 на улице Львовской в Городке произошло смертельное ДТП.
- Столкнулись скутер Honda Dio, Renault Laguna и автобус "Эталон".
- Скутером управлял 13-летний житель Городка, легковушкой – также местный житель в возрасте 24 лет, а маршруткой – 36-летний житель района.
- На видео момента ДТП видно, что в результате удара несовершеннолетнего скутериста отбросило на несколько метров.
- Школьник получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- К сожалению, он погиб на месте аварии.
Смотрите видео момента ДТП (видео 18+):
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП может грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители пытаются установить точные обстоятельства и причины ДТП. Досудебное расследование продолжается.
Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции Львовщины и "Варта 1"