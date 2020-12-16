В Николаевском районе Львовщины во время работы погибла библиотекарь. Она отравилась угарным газом из-за неисправной печи. Правоохранители установили вероятную виновницу смерти женщины.

Библиотекарь умерла в результате отравления продуктами горения. Следователи установили подозреваемого в смерти женщины. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как умерла библиотекарь

14 декабря 2018 года в одном из сел Николаевского района во время работы погибла 57-летняя библиотекарь.

Местная жительница отапливала свое рабочее место с помощью кафельной газовой печи.

Медики установили, что женщина погибла в результате отравления продуктами сгорания (оксидом углерода).

Правоохранители во время проведения досудебного расследования назначили комплексную пожарно-техническую экспертизу. Также специалисты провели инженерно-техническую экспертизу по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

По заключению экспертов, причиной утечки продуктов горения стало самовольное возобновление подачи газа в неисправной печи в помещении библиотеки. Кроме того, кто-то самовольно отключил сигнализатор микроконцентрации угарного газа.

Следователи установили, что женщина погибла из-за невыполнения должностных обязанностей 48-летней сотрудницы библиотеки, которая была ответственна за охрану труда и исправность газового оборудования.

Что грозит злоумышленнице

Следователи сообщили заведующей отдела о подозрении в нарушении требований законодательства об охране труда. Санкция статьи предусматривает наказание – исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы сроком до 5 лет или до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.