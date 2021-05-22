Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві. Вдівця засудили до року умовного терміну.

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Деталі справи

У жовтні 2020 року у чоловіка померла дружина. Згорьований вдівець вирішив не повідомляти про її смерть, щоб не втратити її пенсію. Упродовж 3 місяців чоловік жив з покійною в одній квартирі. За цей час він справді отримував гроші.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Вдівець просив його суворо не карати. У матеріалах справи зазначено, що він повернув привласнені гроші.

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