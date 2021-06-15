Всего на Львовщине 13 озер и водоемов, где можно безопасно поплавать, ведь там есть спасатели. Возле большинства пляжей можно арендовать беседки с мангалом и шезлонги, чтобы ваш отдых был еще более приятным.

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Где поплавать недалеко от Львова: список озер

Летом чрезвычайно актуальным становится отдых возле озера. Многие львовяне любят ехать на Свитязь, забывая, что на Львовщине также есть хорошие озера. В 2021 году, пока пандемия коронавируса не завершилась, на них следует обратить особое внимание, ведь дальние путешествия могут быть не слишком безопасными.

Озеро в Брюховичах

На территории комплекса "Корса" в Брюховичах расположено озеро глубиной до 3 метров. Здесь на песчаном пляже есть отдельная VIP-зона, которая вмещает до 40 человек. Там размещаются раздевалка, санузел, стол, зонты и шезлонги.

Летом возле озера работает кафе, где можно полакомиться шашлыком, пирожными, мороженым и холодными напитками. У посетителей есть возможность поплавать на катамаранах, поиграть в пляжный волейбол или покататься на водных горках.

Адрес: Брюховичи, улица Курортная, 20а.

Как доехать: Из Львова в Брюховичи курсируют 3 маршрутки №8, 22 и 144. Первые две останавливаются возле озера, а третья – возле железнодорожной станции "Брюховичи", от которой примерно 15 минут необходимо идти пешком.

На автомобиле добраться еще проще. Из центра Львова по улице Замарстиновской следует выехать в направлении Брюховичей. Там проехать "Чебуречную" и за остановкой повернуть налево согласно указателю.



Озеро в Брюховичах / Фото "Корса"

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Озеро в Модричах

Недалеко от Трускавца размещается комплекс "Казацкий хутор". Там можно искупаться в озере и позагорать на искусственном песчаном пляже.

Также на территории комплекса есть летние домики и ресторан, поэтому у посетителей есть возможность переночевать и вкусно поесть. Кроме этого, здесь есть 8 беседок, площадка для любителей волейбола и качели для детей. А по вечерам на территории ресторана звучит живая народная музыка.

Адрес: село Модричи, Дрогобычский район (недалеко от Трускавца).

Как доехать: Из Львова ездит автобус Львов – Трускавец. Каждые 45 минут он отправляется с автовокзала на площади Дворцовой. Время в пути составляет примерно 2 часа. Чтобы попасть к озеру, необходимо выйти на автостанции в Трускавце, вернуться по трассе до вывески "Казацкий хутор" и идти дальше по указателю.



Озеро в Модричах / Фото ZAXID.NET

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Озеро "Байкал" ("Задорожное")

Озеро "Байкал" образовалось в 1974 году в результате затопления Дроговижского карьера. Оно – более известно как "Задорожное" из-за названия ближайшей железнодорожной станции.

На озере есть бесплатные и платные пляжи, у каждого из которых свои правила. Здесь можно арендовать шезлонги и зонты. Также в платных пляжных зонах есть беседки и мангалы с дровами. Кроме того, на "Задорожнем" можно не только купаться, но и ловить рыбу.

Адрес: село Дроговиж Николаевского района.

Как доехать: Из Львова на автомобиле можно доехать до озера за 40 – 50 минут. Следует свернуть в село Дроговиж, дальше проехать прямо, а перед железнодорожным переездом повернуть направо. Однако, вполне вероятно, что из-за большого количества автомобилей возле озера можно попасть в пробку. К "Задорожнему" можно доехать на электричках сообщением Львов – Трускавец, Львов – Лавочное и Львов – Моршин.



Озеро "Задорожное" / Фото Lemberg Lake

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Озеро в Воле-Гомулецкой

В 16 километрах от центра Львова, в селе Воля-Гомулецкая, располагается база отдыха "Альбатрос". Здесь можно поплавать и арендовать беседку. Кроме этого, на базе отдыха есть сауна, гостиница и кафе. Однако шезлонгов и зонтиков возле озера нет.

Адрес: село Воля-Гомулецкая, улица Озерная, 6

Как доехать: Из Львова на автомобиле следует ехать по киевской трассе, повернуть в Волю-Гомулецкую и проехать в конец деревни. Можно ехать и из Брюховичей. Тогда нужно повернуть направо возле "Чебуречной" и проехать примерно 3 километра. Также из Львова до базы отдыха можно доехать на автобусе №22.



Озеро в Воле-Гомулецкой / Фото Олега Сыворотки

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Озеро в Пустомытах

В Пустомытах размещается база отдыха "Озерный край". На ее территории есть небольшой отель и несколько озер, где можно порыбачить или искупаться. Также здесь работает детский ресторан, в котором малышей будут развлекать аниматоры, пока взрослые будут отдыхать.

На песчаных пляжах базы отдыха есть лежаки. Кроме этого, здесь можно арендовать беседку с мангалом. Однако дрова следует привозить с собой.

Адрес: Пустомыты, улица Ставковая, 60.

Как доехать: На автомобиле на въезде в Пустомыты следует повернуть направо на улицу Лисневицкую. До базы отдыха можно доехать на пригородных поездах, ведь она располагается недалеко от железнодорожной станции "Пустомыты". Кроме того, из Львова до "Озерного края" можно доехать на маршрутках. Каждые полчаса с проспекта Красной Калины ездит автобус №116, а каждые 10 минут с автостанции №3 на улице Петлюры курсирует автобус №141.



Озеро в Пустомытах / Фото "Озерный край"

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Palmira Resort в Подберезцах

В Подберезцах, в 7 километрах от Львова, можно отдохнуть в современном комплексе Palmira Resort. Там на чистом пляже искусственного озера есть возможность арендовать шезлонги или беседки. Также на территории расположены детские и спортивные площадки и аттракционы. Иногда в Palmira Resort устраивают световые шоу и пляжные вечеринки. Однако заметьте, что озеро вовсе не мелкое – в некоторых местах его глубина достигает 6 метров.

Адрес: село Подберезцы, улица Галицкая, 17.

Как доехать: Комплекс Palmira Resort расположен недалеко от выезда из Винников на кольцевую Львова. От транспортной развязки нужно проехать примерно 500 метров в направлении Подберезцев. Затем следует повернуть направо и проехать еще несколько метров до озера. Также в Palmira Resort можно добраться на любой маршрутке, идущей в направлении Золочева.



Palmira Resort в Подберезцах / Фото "Львов – город вдохновения"

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"Львовская Швейцария" в Давыдове

В 13 километрах от центра Львова, в селе Давыдов, раскинулся комплекс "Львовская Швейцария". Здесь есть гостиница, поэтому желающие могут остаться в нем на несколько дней. На территории "Львовской Швейцарии" также есть 28 беседок с мангалами. Кроме того, отдыхающим не нужно переживать за дрова, ведь они входят в стоимость аренды.

Возле водоема всегда дежурят спасатели, поэтому там можно безопасно поплавать. Для детского отдыха в комплексе предусмотрели батут, веревочный парк и площадку. Однако следует учесть, что на территорию категорически запрещено приезжать с животными.

Адрес: село Давыдов, улица Озерная, 1Б.

Как доехать: Из Львова на автомобиле в "Львовскую Швейцарии" ехать очень удобно. Дорога от ТРЦ King Cros Leopolis, по Кольцевой в направлении Киева, займет всего 10 минут. Общественным транспортом также можно добраться. Лучший вариант – маршрутка №160. Она курсирует от улицы Шота Руставели. На остановке возле Окружной нужно выйти и пешком пройти еще почти 2 километра.



"Львовская Швейцария" / Фото "Львовская Швейцария"

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"Гостиный двор" в Коросно

Комплекс "Гостиный двор" имеет очень большую и красивую территорию. Здесь чистые пляжи и теплое мелкое озеро, поэтому сюда можно безопасно приезжать с детьми. Как и во всех предыдущих комплексах отдыха, в "Гостином дворе" можно арендовать беседку с мангалом. Кроме того, здесь есть гостиница, бассейн, сауна, бар и летняя терраса. Также посетители имеют возможность порыбачить. Однако стоит заметить, что на отдых в этот комплекс нельзя брать животных.

Адрес: село Коросно.

Как доехать: Чтобы добраться в "Гостиный двор", нужно выехать из Львова в направлении Винников, проехать мимо села Подберезцы и Куровичи, а перед Подгайчиками повернуть направо в направлении Затемного. Время в пути из центра Львова – примерно 1 час.



Озеро в Коросно / Фото 032.ua

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База отдыха "Верещица"

База отдыха "Верещица", в Яворовском национальном природном парке, располагается в 38 километрах от центра Львова. Здесь есть очень красивая территория – прекрасный лес и озеро с песчаным пляжем. Там также можно арендовать беседки и столики. Однако дрова следует привозить с собой.

Адрес: Яворовский национальный природный парк.

Как доехать: Если ехать на автомобиле, то нужно проехать Ивано-Франково, через 6 километров повернуть направо и ехать еще почти 7 километров. Также с интервалом 40 – 50 минут с автостанции №4, возле Яновского кладбища, курсирует маршрутка, которая едет в Яворовский национальный природный парк.



Озеро в Коросно / Фото 032.ua

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Озеро "Молодежное" в Перемышлянах

В Перемышлянах есть городское озеро "Молодежное". Оно открыто для всех желающих. Кроме этого, там можно рыбачить. Возле озера обустроили пляжную зону и паркинг. Его преимуществом является то, что вход и парковка автомобиля являются бесплатными. Однако к этому живописному озеру из центра Львова нужно ехать около 50 километров.

Адрес: Перемышляны, улица Липовая Аллея.

Как доехать: На автомобиле на въезде в Перемышляны следует сразу повернуть налево на улицу Липовая Аллея, а через несколько минут еще раз повернуть налево. Также к озеру можно доехать на любой маршрутке, которая едет в Перемышляны с львовской АС №6 на улице Лычаковской.



Озеро в Перемышлянах / Фото Перемышлянского горсовета

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