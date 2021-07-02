Сахарова затапливает из-за того что старый коллектор не может справиться с количеством сточной воды. Поэтому там нужно проложить новую ветку канализационного коллектора, чтобы такие потопы прекратились.

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Во Львове снова затопило улицу Сахарова

Львов 30 июня накрыл сильный ливень. Непогода вызвала много бед. В частности, дождевая вода снова образовала на улице Сахарова настоящее озеро. Сейчас вода там уже сошла. Однако в городе думают, что нужно сделать, чтобы такие потопы вообще не случались.

Пресс-секретарь ЛГКП "Львовводоканал" Ульяна Горбатая рассказала, что бетонный австрийский канализационный коллектор на улице Сахарова имеет диаметр 2,4 на 2,4 метра. Ему уже более 100 лет. Когда ливней в городе нет, он хорошо выполняет свои функции.

Однако, когда город накрывает сильный дождь и ливень, и за 10 – 15 минут выпадает почти месячная норма, коллектор становится непроходимым и не успевает впитать всю воду,

– отметила Горбатая.

По ее словам, когда непогоды во Львове нет, коллектор пустой, только внизу воды примерно по щиколотку. Однако во время ливней здесь могут возникать настоящие проблемы, в частности затопление или даже провал.

"Вода над коллектором вымывает почву, сверху образуется полость и от динамических нагрузок автомобилей, которые ездят по дорогой, может произойти даже провал", – добавили в "Львовводоканале".



Ливень снова затопил улицу Сахарова / Фото "Твоє місто"

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На Сахарова следует проложить ветку нового коллектора

В 2020 году "Львовводоканал" заказал у специалистов исследование, чтобы определить причины подтопления на улице Сахарова и понять, достаточная ли мощность коллектора. Согласно расчетам и рекомендациям специалистов, здесь необходимо проложить ветку нового канализационного коллектора или сделать расширение действующего, то есть увеличить его объем.

Однако, что именно будут делать на Сахарова, решит проектант. Горбатая отметила, что на перекрестке с улицей Витовского уже запланировали провести реконструкцию. Заказчиком работ является "Львовавтодор".

"Именно в рамках этого проекта и будет предусмотрено решение проблемы с коллектором – либо параллельно сделают новую ветку коллектора, то есть сточные воды будут идти как по имеющемуся, так и по новому коллектору, либо его увеличат или заменят", – добавила пресс-секретарь.

Сейчас проект находится на этапе тендерных процедур. Проектант предложит решение после того, как определят исполнителя реконструкции.



Перекресток Сахарова – Витовского превратился в озеро / Фото "Твоє місто"

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Проблемы с коллекторами есть не только на Сахарова

По словам диггеров-исследователей, во время сильных ливней Сахарова затапливает из-за того, что широкий коллектор, который там расположен, в определенном отрезке на 100 метров сужается почти в 5 раз. Затем он снова становится широким. Поэтому во время непогоды вода не успевает проходить и часто выливается из люков.

Горбатая отметила, что проблемы с коллекторами во Львове есть не только на Сахарова. В частности, на проспекте Красной Калины и Торфяной. По ее словам, большинство коллекторов является гравитационными. Их построили с уклоном, поэтому сточная вода течет вниз к очистным сооружениям на улице Пластовой. Однако есть часть города, которую построили за водораздельным крестом, то есть сточные воды там приходится перекачивать.

Именно такой бетонный коллектор есть на Сыхове, в частности на проспекте Красной Калины. Так что коллектор подвергся коррозии и нарушена целостность бетона, на месте случаются провалы. Коллектор надо менять. То же касается коллектора на улице Торфяной,

– добавила пресс-секретарь.

По ее словам, на улицах Торфяной – Пластовой размещен огромный коллектор диаметром 5 на 3,5 метра. Там сходятся истоки из всех коллекторов. Он не может принять весь объем сточных вод, поэтому случаются утечки. Этот коллектор также нуждается в реконструкции. Сейчас касательно этого продолжается этап передпроектных предложений.

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Коллектор планируют реконструировать / Фото "Твоє місто"