Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 9 березня Львівщину огорне туман. Дороги Львова та області залишаться вкритими ожеледицею.

Погоду на Львівщині 9 березня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 9 березня

На Львівщині 9 березня буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Вночі та вранці Львів та область огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. Дороги залишаться вкритими ожеледицею, тож водіям та пішоходам необхідно бути максимально уважними під час руху. Рівень небезпеки – "жовтий".

Погода у Львівській області

Температура на Львівщині вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові вночі температура становитиме 5 – 7 градусів морозу, а вдень – 1 – 3 градуси тепла.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу