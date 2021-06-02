Реорганизацию запланировали провести в 50% отделений, где лечили больных коронавирусом. Заведения останутся в резерве, поэтому при необходимости там снова развернут кровати для пациентов.

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На Львовщине значительно упал уровень заболеваемости COVID-19

Заместитель директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Шурпяк рассказала, что на Львовщине ни одно заведение не закроют, ведь говорится лишь о реорганизации отделений для больных коронавирусом.

Это связано с тем, что есть спад заболеваемости. Например, по состоянию на сегодня в медицинских учреждениях Львовщины с коронавирусом находится 665 человек, хотя всего развернуто 5 тысяч коек, что составляет неполных 14% загруженности,

– отметила чиновница.

По ее словам, на уровне Минздрава решили реорганизовать сеть, чтобы заведения, которые раньше были опорными, вернулись к привычному ритму работы. Так больницы снова смогут оказывать медицинскую помощь по другим пакетам, которые язаконтрактованы с НСЗУ. Шурпяк добавила, что это достаточно логичный процесс, ведь медучреждения не должны простаивать.

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Медучреждения перейдут в резерв

Шурпяк рассказала, что медучреждения после реорганизации все равно останутся в резерве. Там при необходимости снова развернут койкоместа для пациентов с коронавирусом. В Минздраве пока не решили, какие именно заведения реорганизуют. Однако в области из более 20 больниц, в которых находятся больные COVID-19, может остаться лишь половина.

"Это не решение Львовской области или города. Изменения происходят на общегосударственном уровне. Именно сейчас Минздрав и НСЗУ разрабатывают проект приказа, который будет включать перечень заведений и их критерии оказания помощи. Его обнародуют уже в ближайшее время", – отметила чиновница.

По ее словам, в мощнейших медучреждениях Львовщины точно будут продолжать принимать пациентов с коронавирусом. Ведь там есть большие кислородные сети, необходимые реанимационные отделения и квалифицированные работники, которые уже знают, как качественно вылечить таких больных. В частности, речь идет о Центре легочного здоровья, Львовской инфекционной больнице и тому подобное.

Обратите внимание! По информации Львовского областного центра общественного здоровья, на Львовщине есть 3 больницы, в которых по состоянию на 2 июня нет ни одного больного коронавирусом, – Львовская клиническая больница на железнодорожном транспорте филиала ЦОЗ Укрзализныци, Жидачевская ЦРБ и Старосамборская ЦРБ.

На Львовщине, вероятно, возрастет количество больных

Шурпяк рассказала, что любая эпидемия – это волнообразный процесс. Поэтому вполне вероятно, что уже осенью на Львовщине возможен рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому, по словам чиновницы, летний период следует использовать как можно продуктивнее. Например, позаботиться о вакцинации.

"Важное значение имеет то, сколько людей будет провакциновано. Сейчас мы привлекаем дополнительные мощности, чтобы прививать как можно большее количество людей", – отметила Шурпяк.

Она добавила, что также стоит помнить о том, что вирус имеет свойство мутировать. Именно поэтому, несмотря на вакцинацию, на Львовщине может снова увеличиться количество больных COVID-19.