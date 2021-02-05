Падали, поднимались и снова бежали: пограничники задержали нелегалов – эпическое видео
Львовские пограничники с помощью тепловизора задержали нелегалов, которые пытались пешком пересечь украино-польскую границу. Нарушители оказались достаточно настойчивыми – они падали, поднимались и снова бежали, не понимая, что каждое их движение пограничники видят на экране гаджета.
Источник:Государственная пограничная служба
Нелегалов заметил пограничный наряд от отдела "Нисмичи". В этом правоохранителям помог мобильный тепловизионный комплекс TORSUS PRAETORIAN.
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Как пограничники задержали нелегалов
- Пограничники обнаружили правонарушителей с помощью тепловизора на окраине Угринева Червоноградского района.
- Во время преследования нелегалы пытались бежать – они падали, поднимались и снова бежали, прячась.
- Однако далеко им убежать не удалось, ведь оператор мобильного комплекса видел их, как на ладони, и координировал пограничников.
- Благодаря точным указаниям о месте нахождения нарушителей пограничники их быстро задержали.
- Нелегалы не имели при себе документов.
- По их словам, один является гражданином Украины, а двое других – граждане Палестины.
Смотрите видео, как пограничники задержали нелегалов:
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Что грозит нелегалам
Иностранцев и украинца доставили в пограничное подразделение для проведения проверки и привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы Украины.
Также пограничники направили сообщение для внесения в ЕРДР в отношении украинца по подозрению в незаконной переправке лиц через госграницу.
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