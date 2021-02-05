Львовские пограничники с помощью тепловизора задержали нелегалов, которые пытались пешком пересечь украино-польскую границу. Нарушители оказались достаточно настойчивыми – они падали, поднимались и снова бежали, не понимая, что каждое их движение пограничники видят на экране гаджета.

Нелегалов заметил пограничный наряд от отдела "Нисмичи". В этом правоохранителям помог мобильный тепловизионный комплекс TORSUS PRAETORIAN.

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Как пограничники задержали нелегалов

Пограничники обнаружили правонарушителей с помощью тепловизора на окраине Угринева Червоноградского района.

Во время преследования нелегалы пытались бежать – они падали, поднимались и снова бежали, прячась.

Однако далеко им убежать не удалось, ведь оператор мобильного комплекса видел их, как на ладони, и координировал пограничников.

Благодаря точным указаниям о месте нахождения нарушителей пограничники их быстро задержали.

Нелегалы не имели при себе документов.

По их словам, один является гражданином Украины, а двое других – граждане Палестины.

Смотрите видео, как пограничники задержали нелегалов:

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Что грозит нелегалам

Иностранцев и украинца доставили в пограничное подразделение для проведения проверки и привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы Украины.

Также пограничники направили сообщение для внесения в ЕРДР в отношении украинца по подозрению в незаконной переправке лиц через госграницу.

Обратите внимание! 4 февраля пограничники отдела "Краковец" задержали еще 2 нелегалов при попытке пересечения госграницы. Задержанные граждане Судана были одеты в совсем легкую одежду. О нелегалах, которые появились в приграничье и направлялись в сторону границы, сообщил местный житель.