Об этом сообщила семья мужчины в его фейсбуке 17 июня. Более полмиллиона гривен для залога собирали активисты и неравнодушные граждане города.
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Беспокоились о безопасности
Чтобы Петрик вышел из следственного изолятора, пришлось заплатить 567 тысяч гривен. За это родственники мужчины поблагодарили всех, кто как-то присоединился к сбору.
В заметке написали, что это было необходимо сделать на следующий день. Семья подозреваемого считает, что нет гарантии безопасности Василия в СИЗО.
Коротко о следствии над Петриком
- Петрика подозревают в хищении миллиона гривен из бюджета.
- Он якобы это сделал во время работ в национальном заповеднике "Древний Звенигород".
- Следователи считают, что в декабре 2020 года хранитель памятников, который в то время был директором ЧП "Белзький мур", вместе с 3 сообщниками организовали преступную схему.
- В частности, объявили подозрение в подделке первичных документов по завозу насыпного грунта.
- По мнению правоохранителей, эти люди внесли сведения о проделанной работе и ее стоимости, но на самом деле ничего не делали.
- Василий Петрик все обвинения отверг, поскольку считает, что дело "притянуто за уши".
- Хранитель памятников сказал, что его начали из-за его борьбы за Николаевскую крепость.
- Это сооружение, вероятно, хотят уничтожить, чтобы добывать там песок.
- Меру пресечения Петрику избрал 16 мая Галицкий райсуд.
- После этого областная организация Национального союза архитекторов Украины объявила сбор на залог для хранителя памятников.