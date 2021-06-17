Хранителя памятников Василия Петрика выпустили из СИЗО: более полмиллиона собрали за день

На следующий день после избрания меры пресечения хранитель памятников Василий Петрик вышел из львовского СИЗО. Он там провел меньше чем сутки.

Об этом сообщила семья мужчины в его фейсбуке 17 июня. Более полмиллиона гривен для залога собирали активисты и неравнодушные граждане города.

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Беспокоились о безопасности

Чтобы Петрик вышел из следственного изолятора, пришлось заплатить 567 тысяч гривен. За это родственники мужчины поблагодарили всех, кто как-то присоединился к сбору.

В заметке написали, что это было необходимо сделать на следующий день. Семья подозреваемого считает, что нет гарантии безопасности Василия в СИЗО.

Коротко о следствии над Петриком

Петрика подозревают в хищении миллиона гривен из бюджета.

Он якобы это сделал во время работ в национальном заповеднике "Древний Звенигород".

Следователи считают, что в декабре 2020 года хранитель памятников, который в то время был директором ЧП "Белзький мур", вместе с 3 сообщниками организовали преступную схему.

В частности, объявили подозрение в подделке первичных документов по завозу насыпного грунта.

По мнению правоохранителей, эти люди внесли сведения о проделанной работе и ее стоимости, но на самом деле ничего не делали.

Василий Петрик все обвинения отверг, поскольку считает, что дело "притянуто за уши".

Хранитель памятников сказал, что его начали из-за его борьбы за Николаевскую крепость.

Это сооружение, вероятно, хотят уничтожить, чтобы добывать там песок.

Меру пресечения Петрику избрал 16 мая Галицкий райсуд.

После этого областная организация Национального союза архитекторов Украины объявила сбор на залог для хранителя памятников.