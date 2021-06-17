Трем другим подозреваемым избрали мера пресечения 15 июня. Решение суда планируют обжаловать.

К теме Украли миллион гривен на реставрации археологического памятника: задержанным объявили о подозрении

Суд избрал меру пресечения Василию Петрику

Судебное заседание состоялось 16 июня. Несмотря на то, что многие люди согласились взять Петрика на поруки, судья избрал для него самую строгую меру пресечения. Его взяли под стражу с возможностью внесения 567 тысяч гривен залога. Адвокат Петрика Татьяна Кочирко отметила, что это решение суда будут обжаловать.

Мы будем обжаловать решение в апелляционном суде, поскольку оно является безосновательным и необоснованным,

– отметила Кочирко.

Трем другим фигурантам дела уже также избрана мера пресечения. Их поместили под стражу с различными суммами залога.

Петрика поместили в СИЗО / Фото "Львовский портал"

Во Львове объявили сбор на залог для Петрика

Областная организация Национального союза архитекторов Украины объявила сбор на залог для Петрика. По словам председателя правления Львовского областного союза архитекторов Богдана Гоя, дело, которое ему инкриминировали, является грубой клеветой и скоро рассыплется.

"Первоочередная цель этого ареста – нейтрализация активной борьбы в процессе предоставления Николаевской крепости памятников статуса", – отметил Гой.

Адвокат добавила, что поскольку Петрика уже поместили в СИЗО, то, согласно украинскому законодательству, нет временных ограничений на внесение залога. Поэтому это можно сделать, как только родственники получат нужную сумму.

Когда судебная волокита завершится и залог вернут, то все деньги направят на благотворительность и спасение памятников. Семья Петриков обещала публично об этом отчитаться.

Заметьте Известного львовского хранителя памятников подозревают в присвоении миллиона гривен из госбюджета

Почему задержали хранителя памятников