Увеличение количества больных прогнозируют на август – сентябрь. Медики призывают жителей области продолжать придерживаться противоэпидемических ограничений.

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Ситуация с коронавирусом на Львовщине – стабильная

Директор департамента здравоохранения Орест Чемерис рассказал, что в течение последних недель в Львовской области наблюдают улучшение и стабилизацию ситуации с коронавирусом. Однако о карантине пока не следует забывать. По его словам, несмотря на положительную динамику заболеваемости в области, пока рано говорить о полном возврате к привычной жизни.

Некоторые страны мира начинают констатировать увеличение количества больных коронавирусом, что обусловлено различными мутациями. В случае ослабления или отмены карантина, мы можем наблюдать аналогичную ситуацию и у нас на Львовщине,

– отметил Чемерис.

По его мнению, увеличение количества больных коронавирусом приведет к очередной волне эпидемии.

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Новая волна пандемии может начаться совсем скоро

В ЛОГА отметили, что новая волна коронавируса может накрыть Львовскую область конце лета или в начале осени.

"Скорее всего мы будем иметь очередную волну роста заболеваемости. Не исключено, что это будет до конца лета, в начале осени", – добавил Чемерис.

По словам чиновника, сейчас приоритетом на Львовщине является проведения вакцинации от COVID-19.

"В летний период и на фоне достаточно низкого уровня заболеваемости мы должны быстро сорганизоваться, мобилизоваться и быстро провести процесс вакцинации. Чтобы с четким пониманием входить в осенний период", – рассказал главный медик области.

По его словам, с началом осени увеличивается мобильность населения и рост сезонной заболеваемости. Поэтому Чемерис призывает жителей Львовщины вакцинироваться, ведь после прививки, даже если человек подхватит коронавирус, переболеет он в легкой форме.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала