Во Львове ночью 27 февраля повредили мемориал Небесной Сотни: разбили стеклянную ограду. Благодаря камерам наблюдения вандала нашли и привлекли к ответственности.

Неравнодушный житель, который увидел, как разрушают мемориал, обратился в полицию. Правоохранители в свою очередь проанализировали записи с камер наблюдения.

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На видео было отчетливо видно, как один из парней разбегается и ударяет ногой в стеклянную стенку мемориала.

Пьяный парень разбил Мемориал Небесной Сотни: смотрите видео