Ударил с разбега ногой: парень разбил часть Мемориала Небесной Сотни во Львове
Во Львове ночью 27 февраля повредили мемориал Небесной Сотни: разбили стеклянную ограду. Благодаря камерам наблюдения вандала нашли и привлекли к ответственности.
Источник:Пресс-служба полиции Львовской области
Неравнодушный житель, который увидел, как разрушают мемориал, обратился в полицию. Правоохранители в свою очередь проанализировали записи с камер наблюдения.
Смотрите еще Пьяный львовянин напал на патрульных с лопатой: видео
На видео было отчетливо видно, как один из парней разбегается и ударяет ногой в стеклянную стенку мемориала.
Пьяный парень разбил Мемориал Небесной Сотни: смотрите видео
- Правоохранители уже установили личности участников события – это жители Львовской, Днепропетровской областей и города Киева. Всем им от 21 до 23 лет.
- Удар ногой, который виден на видео, нанес 23-летний житель Киева. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
- На парня уже составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве.
Как видно из фото, которые опубликовала полиция, по стеклянной части мемориала пошли трещины, однако она не разбилась полностью.
Трещина на стекле мемориала Небесной сотни / Фото полиции Львовской области
Поделиться новостью