В начале мая в 2021 году у украинцев будет 4 выходных дня подряд из-за совпадения дат празднования Пасхи и Международного дня труда. В связи с пандемией коронавируса во Львове не состоится так много мероприятий, как ежегодно. Однако 24 канал подготовил подборку мест, куда стоит пойти, чтобы безопасно провести эти длинные выходные.

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Куда пойти во Львове на Пасху в 2021 году

Сейчас Львов находится в желтой карантинной зоне. Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, городская власть призывает львовян и гостей города воздержаться от громких празднований.

Однако во Львове таки состоятся несколько мероприятий с соблюдением всех карантинных норм. Поэтому горожане и туристы смогут найти себе досуг по душе.

Шевченковский гай

В Шевченковском гаю ежегодно проходили гуляния на Пасху. Гаивки обожали и львовяне, и туристы. Каждый, кто хоть раз посещал Шевченковский гай в период Пасхальных праздников, навсегда запоминал эту волшебную атмосферу.

В этом году из-за пандемии коронавируса массовых празднований здесь не будут проводить. Однако музей будет открыт. Поэтому все желающие смогут погулять по территории, посмотреть на старинные деревянные дома и церкви и полюбоваться цветом молодых сакур.

Где найти: улица Чернечая Гора, 1.

График работы: 1 – 4 мая с 10:00 до 18:00.

Цена билета: взрослый – 50 гривен, льготный – 30 грн, дошкольники – бесплатно.



Шевченковский гай / Фото Олега Бабенчука

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Львовский океанариум

В океанариуме, который обустроили на 3 этажах дома в центре Львова, есть более 20 аквариумов. Посетители смогут увидеть более 3 тысяч жителей подводного мира – цветных рыбок самых разнообразных размеров, скатов, черепах и тому подобное.

В самом большом аквариуме живут акулы. Кроме этого, посетителям можно посмотреть на хищников, когда их будут кормить. Это и впрямь незабываемое зрелище!

Где найти: проспект Шевченко, 8.

График работы: будни с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:30); выходные с 10:00 до 20:30 (касса – до 20:00).

Цена билета: взрослый – 250 гривен; студенческий билет и для подростков 14 – 17 лет – 150 гривен; детский (до 13 лет) – 150 гривен; дети до 3 лет – бесплатно.



Во Львовском океанариуме живут самые разные рыбы / Фото "Океанариум Львов"

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!FEST Weekend.Пасхальный

На территории !FESTrepublic в течение 2 – 4 мая состоятся веселые пасхальные забавы. Гаивки будут проводить с соблюдением всех противоэпидемических норм.

Здесь будут работать фудкорты с вкусностями и детская зона. Также все желающие смогут сделать волшебные праздничные фотографии возле тематической фотозоны. Кроме забав, посетителей ждет Пасхальный квест с подарками от заведений сети – "Реберни", "Правды", "Пьяной Вишни", "Братванки" и бара !FESTrepublic.

Вход – свободный. Подробнее можно прочитать по ссылке.

Где найти: улица Старознесенская, 24 – 26.

Когда: 2-4 мая, с 14:00 до 22:00.



На территории !FESTrepublic состоятся гаивки / Фото !FEST Weekend.Пасхальный

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"Проявление 2.0". Выставка фотографий Виля Фургала

Ценители искусства в выходные смогут посетить выставку "Проявление 2.0". В Центре городской истории представят более 300 черно-белых фотографий, которые собственноручно напечатал Виль Фургало.

По словам организаторов выставки, фотографии Фургала расширяют представление об экспериментах во львовской фотографии 1980 – 1990 годов. Они изображают взаимопроникновение других визуальных искусств в фотографии. Архив фотографий Фургала является ценным источником истории и документом жизни Львова и его сообщества. Подробнее читайте по ссылке.

Где найти: Центр городской истории, улица Академика Богомольца, 6.

График работы: суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00.



Выставка фотографий Виля Фургала / Фото Центр городской истории

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Выставка народного и декоративного искусства "Растет Древо"

В Национальном музее имени Андрея Шептицкого можно посетить выставку "Растет Древо". Она – обязана народному и декоративному искусству Приднепровья XVII – середины XX веков. Среди экспонатов есть множество уникальных вещей – давние гапти, ковры, вышитые и тканые рушники, рубашки, украшения, игрушки, народные иконы и тому подобное. Всего на выставке можно увидеть более 200 экспонатов народного искусства Киевщины, Полтавщины, Черкасщины и других регионов Украины.

Вход – свободный. Подробнее читайте по ссылке.

Где найти: улица Михаила Драгоманова, 42.

График работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (выставка продлится до 29 августа).



На выставке можно увидеть уникальные экспонаты / Фото "Фотографии старого Львова"

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Площадь Рынок

Конечно, мы не могли обойти вниманием площадь Рынок, ведь она является сердцем Львова. От нее расходятся улочки, усеянные разнообразными тематическими кафе и ресторанами. Сейчас карантинные ограничения в городе ослабили, поэтому львовяне и туристы, устав от домашней пасхи и колбасы, смогут здесь вкусно поесть.

После этого можно прогуляться вокруг Ратуши и послушать выступления уличных музыкантов, которые уже вернулись на улицы города.

Где найти: площадь Рынок располагается в центре города.



Площадь Рынок во Львове / Фото "Твой город"

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Высокий замок

Высокий замок – это самая высокая точка Львова. Высота горы составляет 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. В XVII веке его штурмовали шведские войска, которые проходили через Львов. С тех пор замок начал разрушаться. Век за веком к его сохранению никто не приобщался. Камнями с горы мостили львовские улочки, а оборонительные сооружения разобрали, чтобы построить в городе каменицы.

Сейчас из укреплений твердыни осталась лишь небольшая стена. А Замковая гора стала одной из самых любимых смотровых площадок для львовян и гостей города. И это не удивительно, ведь пейзажи отсюда действительно невероятные.



Вид на Львов с Высокого замка / Фото 24 канал

Альтернатива высокому замку – Лысая гора. Если вы хотите избежать большого скопления людей, которое в основном всегда на Высоком замке, то нужно идти сюда. С горы расстилается фантастическая панорама Старого города. В то же время деревья совершенно не мешают созерцать величие Львова.



Вид на Львов с Лысой горы / Фото 24 канал

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Львовская опера

Львовский театр оперы и балета является одной из самых выразительных архитектурных достопримечательностей Львова. Изящное сооружение оперы удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством.

Однако туристы фотографируются возле него не только по этой причине. Здание театра изображено на 20-гривневой купюре, поэтому гости города любят делать здесь селфи таким образом, чтобы одновременно был виден рисунок на банкноте и сам театр.

Где найти: проспект Свободы, 1.



Оперный театр во Львове / Фото ЛГС

Львовские парки

Парки в Львове – это настоящая гордость города, ведь их очень много и все они невероятно красивые. В то же время в условиях пандемии коронавируса гулять в них не только полезно, но и безопасно.

Стрыйский парк

Стрыйский парк может удивить туристов своей садовой архитектурой. Это идеальное место для семейных пасхальных прогулок. Здесь можно увидеть озеро с черными и белыми лебедями, диких уток с утятами, оранжерею с попугаями, белочек и других здешних жителей.

Стрыйский парк – один из красивейших в Украине. Он является уникальным памятником садово-паркового искусства. В 2021 году парку исполняется 144 года.



Стрыйский парк / Фото "Твой город"

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Парк "Знесиння"

Парк "Знесиння", который местные часто называют Кайзервальдом, начинается с горы Льва и упирается в знаменитый Шевченковский гай – этнокомплекс под открытым небом, где проводят различные праздники и гуляния.

Весной и летом здесь очень хорошо устраивать пикники на холмах, с которых открывается прекрасный вид на жестяные и черепичные крыши Старого города.



Парк "Знесиння" / Фото "Твой город"

Погулянка

Совсем неизвестный туристам парк Погулянка. Он усеян крутыми оврагами, которые, со своей стороны, покрыты массивными буками. Лучшего места, чтобы отдохнуть от шумного города и не придумаешь.



Парк Погулянка / Фото "Твой город"

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Мемориал Небесной Сотни

Во время Пасхальных праздников у каждого найдется время, чтобы посетить первый в Украине Мемориал Небесной Сотни, расположенный на улице Кривоноса. Его общая площадь составляет 0,914 гектара, а мемориальная площадь – 550 метров квадратных.

Сейчас здесь построили только мемориальную стелу и 3 смотровые площадки. Также на площади установили таблички с портретами 107 Героев Небесной Сотни, выгравированные на нержавейке.

В будущем здесь планируют построить мост через улицу Кривоноса в сторону парка Губернаторские валы.



Мемориал Небесной Сотни во Львове / Фото 032.ua